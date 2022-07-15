Журналісти розповіли історію українського військового та Героя України Дмитра Дозірчого, який вивів свою бригаду з російського оточення під Херсоном, поспілкувавшись із ним.

Про це повідомляє “Громадське”.

Видання зазначає, що твердження “Херсон здали без бою” — це ворожа російська дезінформація та зрадницька теза, яку поширюють соцмережами. Журналісти додали, що мало хто знає про запеклі й смертельні для росіян бої в Херсонській області у перші дні вторгнення: “Багато людей досі вважають, що окупанти пройшли до обласного центру ледь не парадом. Проте це зовсім не так”, — йдеться в повідомленні.

В Україні є кілька героїв, які отримали найвищу нагороду саме за бої під Херсоном у перші дні вторгнення РФ. Один із них — Дмитро Дозірчий, командир танкової роти 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

24 лютого Дмитро разом із 33 танкістами своєї роти зустрівся з ворожим десантом. Росіяни висадилися на мосту через Дніпро. Внаслідок цього вся 59-а бригада опинилася в оточенні. Проте Дмитро повів свою роту на прорив.

“Оце найтяжче було, певно, — перші постріли. Після того, як уже побачив, що все нормально, що вони такі самі люди, як ми, так само розлітаються берці й куртки після пострілу, — почали їх знищувати й проходити далі”, — сказав Дмитро в інтерв’ю.

У боях під Херсоном рота Дозірчого перемогла росіян. Це дало змогу вивести з оточення й усю бригаду. Саме за це Дмитро Дозірчий отримав “Золоту Зірку”.