Про це повідомляє “Громадське”.
Видання зазначає, що твердження “Херсон здали без бою” — це ворожа російська дезінформація та зрадницька теза, яку поширюють соцмережами. Журналісти додали, що мало хто знає про запеклі й смертельні для росіян бої в Херсонській області у перші дні вторгнення: “Багато людей досі вважають, що окупанти пройшли до обласного центру ледь не парадом. Проте це зовсім не так”, — йдеться в повідомленні.
В Україні є кілька героїв, які отримали найвищу нагороду саме за бої під Херсоном у перші дні вторгнення РФ. Один із них — Дмитро Дозірчий, командир танкової роти 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.
24 лютого Дмитро разом із 33 танкістами своєї роти зустрівся з ворожим десантом. Росіяни висадилися на мосту через Дніпро. Внаслідок цього вся 59-а бригада опинилася в оточенні. Проте Дмитро повів свою роту на прорив.
“Оце найтяжче було, певно, — перші постріли. Після того, як уже побачив, що все нормально, що вони такі самі люди, як ми, так само розлітаються берці й куртки після пострілу, — почали їх знищувати й проходити далі”, — сказав Дмитро в інтерв’ю.
У боях під Херсоном рота Дозірчого перемогла росіян. Це дало змогу вивести з оточення й усю бригаду. Саме за це Дмитро Дозірчий отримав “Золоту Зірку”.
“Мені просто хочеться повернутись туди [у Херсон] і захистити тих громадян, які там перебувають, щоб вони були в безпеці. Ті люди для мене — як рідні, вони нам допомагали. І в той момент, коли дали команду відійти [вранці 24 лютого], мені було найтяжче. Якби нині була можливість щось їм передати, то я сказав би, щоб вони нас чекали. Ми неодмінно туди повернемось”, — заявив Дозірчий.
- До #Букв зі своєю історією порятунку тварин звернулася власниця притулку для тварин із Херсона, який зараз тимчасово окупований Російською Федерацією. Вона розповіла, як із 51 тваринами бусиком виїхала в Європу та шукала для тварин новий дім. Волонтерка закликає не кидати своїх братів менших напризволяще, якими б складними не були умови.
- #Букви поспілкувалися з мешканкою міста Вікторією, для того щоб дізнатися від неї її історію життя в окупації та свій порятунок, стан справ в окупованому Херсоні та настрої містян.
- Жителі тимчасово окупованих Росією територій чекають на визволення з радянщини, тоталітаризму та приходу ЗСУ. Попри жорсткий контроль, викрадення дисидентів, партизанський рух діє оперативно та рішуче. Мешканці Херсонщини й Запоріжжя вже 4 місяці чинять опір самопроголошеній владі власноруч.