Місцева влада Херсона вирішила посилити карантин. Наразі це єдиний регіон, що перебуває у "жовтій" зоні.

Про це проінформували у Херсонській міськраді.

Відповідно до рішення міської комісії з питань ТЕБ та НС від 9 квітня, додаткові обмеження діятимуть з 10 по 15 квітня.

Так, буде заборонено:

перебування на територіях загального користування без захисної маски;

приймання відвідувачів закладами харчування (крім доставки та замовлень на винос), діяльності літніх майданчиків з заповненістю на понад 50% та після 20:00;

приймання відвідувачів у ТРЦ та інших закладах розважальної діяльності;

діяльність непродовольчих ринків;

проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, окрім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів;

приймання відвідувачів закладами культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування, крім торгівлі з доставкою та постачальників фінансових та телекомунікаційних послуг.

Заклади позашкільної освіти зможуть продовжити працювати у дистанційній формі.

Карантин в Україні

З 24 лютого в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. Зокрема, знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.

Станом на зараз тільки Херсонська область перебуває в “жовтій” зоні. Волинська, Рівненька, Тернопільська, Вінницька, Черкаська, Полтавська, Харківська, Луганська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька область — в “помаранчевій”. Решта — у “червоній”. Івано-Франківська з 10 квітня переходить до “жовтої”, в Харківська — з 11 квітня до “червоної”.

Про те, які обмеження діють в тій чи іншій зоні — в матеріалі.

5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня. Днем раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.

Максим Степанов згодом повідомив, що зараз нема потреби запроваджувати загальнонаціональний локдаун (жорсткий карантин) через ситуацію з коронавірусом COVID-19.

При цьому в Міністерстві охорони здоров’я очікували чергового підвищення рівня захворюваності на коронавірус та госпіталізації протягом найближчих тижнів. У МОЗ вважають адаптивний карантин “найкращою стратегією” в цій ситуації.