Опівночі на в'їздах і виїздах з міста Херсон встановили п'ять блокпостів в зв'язку з закриттям населеного пункту на карантин через підтверджений перший випадок зараження коронавірусом.

Про це заявив заступник міського голови Херсона Ігор Козаков в Facebook.

За його словами, інформація про зараження 42-річного чоловіка підтвердилася близько 16:00 1 квітня. Другий тест показав позитивний результат.

“У нашому місті зареєстровано перший випадок коронавірусу. Це 42-річний житель Херсона, який надійшов до лікарні з пневмонією. Сьогодні о 16 годині факт зараження підтвердив другий розгорнутий тест на коронавірус”, – сказав чиновник.

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Родину хворого відправили на обсервацію. Також ізолювали лікарів, які контактували з інфікованим.

Найближчим часом в під’їзді будинку, де живе заражений, проведуть дезінфекцію.

Крім цього, голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв заявив про три нових підтверджених випадки захворювання COVID-19. Один з них виявився смертельним.

“Протягом доби ми отримали три нових лабораторно підтверджених випадки коронавірусу в нашій області. На жаль, один з цих випадків виявився смертельним”, – сказав він.