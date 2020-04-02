Про це заявив заступник міського голови Херсона Ігор Козаков в Facebook.
За його словами, інформація про зараження 42-річного чоловіка підтвердилася близько 16:00 1 квітня. Другий тест показав позитивний результат.
“У нашому місті зареєстровано перший випадок коронавірусу. Це 42-річний житель Херсона, який надійшов до лікарні з пневмонією. Сьогодні о 16 годині факт зараження підтвердив другий розгорнутий тест на коронавірус”, – сказав чиновник.
Родину хворого відправили на обсервацію. Також ізолювали лікарів, які контактували з інфікованим.
Найближчим часом в під’їзді будинку, де живе заражений, проведуть дезінфекцію.
Крім цього, голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв заявив про три нових підтверджених випадки захворювання COVID-19. Один з них виявився смертельним.
“Протягом доби ми отримали три нових лабораторно підтверджених випадки коронавірусу в нашій області. На жаль, один з цих випадків виявився смертельним”, – сказав він.
- Станом на 22:00 1 квітня в Україні зафіксовано 794 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
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