Херсонський морський торговельний порт передали в концесію. Компанія-переможець інвестує в порт близько 300 млн гривень.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

“Херсонський морський торговельний порт передано в концесію.”Рісоіл-Херсон” переміг в прозорому конкурсі на концесію Херсонського порту, який тривав з 12 вересня 2019-го. Переможець інвестує в близько 300 млн грн (зобов’язання)”, — повідомив голова уряду.

За словами Гончарука, інвестор одноразово внесе 12 млн гривень концесійного платежу, щорічний платіж становитиме 7% від отриманого портом доходу. Крім цього, інвестор зобов’язаний вкласти понад 18 млн грн в інфраструктуру порту.

Довідка. Концесія — форма державно-приватного партнерства, яка передбачає надання інвестору права на будівництво та модернізацію потужностей, залишаючи об’єкт в державній власності.

Херсонський морський торговельний порт знаходиться на правому високому березі Дніпра, в 25 км від Дніпровського лиману та в 95 км від моря. Порт заснований в 1778 р, але для великих вантажоперевезень довгий час не використовувався через недостатню глибину Дніпра. У грудні 2018 у морському порту Херсон розпочаті роботи по днопоглиблення біля причалів та в операційній акваторії. Технічні можливості ХМТП — обробка понад 4 мільйонів тонн вантажів на рік.