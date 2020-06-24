Херсонський водоканал зарахував у штат пса, якого його співробітники кілька місяців тому підібрали на вулиці.

Про це в Facebook повідомив директор підприємства Михайло Чемерис.

Чемерис розповів, що кілька місяців тому співробітники Херсоводоканалу прихистили пса на ім’я Рекс, який залишився без господарів.

Собаці зробили необхідні щеплення і ветеринарний паспорт. Тепер він виконує роль охоронця підприємства.

“Йому у нас комфортно. Він зарахований у штат, має паспорт, постійно оглядається ветеринаром, має свій вольєр і уже дає знати про наближення незнайомих”, — додав директор Херсонводоканала.