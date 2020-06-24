Про це в Facebook повідомив директор підприємства Михайло Чемерис.
Чемерис розповів, що кілька місяців тому співробітники Херсоводоканалу прихистили пса на ім’я Рекс, який залишився без господарів.
Собаці зробили необхідні щеплення і ветеринарний паспорт. Тепер він виконує роль охоронця підприємства.
“Йому у нас комфортно. Він зарахований у штат, має паспорт, постійно оглядається ветеринаром, має свій вольєр і уже дає знати про наближення незнайомих”, — додав директор Херсонводоканала.
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