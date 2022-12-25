Указами від 23 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський призначив послів у Латвійській Республіці, Королівстві Бахрейн та Республіці Болгарія.

Відповідні укази опубліковані на сайті ОП.

Так, указом №880/2022 на місце звільненого посла в Болгарії Віталія Москаленка призначено Олесю Ілащук.

Буковинські видання водночас зауважують, що Ілащук не має жодного дипломатичного досвіду. Окрім цього, фігурувала у кримінальній справі.

Згідно з інформацією на сторінці у Facebook Ілащук закінчила історичний факультет Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

Зазначила, що є клінічним психологом, системно-сімейним терапевтом, гештальт-терапевтом.

Ілащук навчалася у ВОППГП “Український Гештальт Інститут” та у HRD Antwerp у Бельгії, вивчала курс МBA у Бізнес-школі МІМ.

Водночас згідно з даними Youcontrol, з 2010 по 2015 рік новопризначена амбасадорка обіймала посаду керівника у ювелірній компанії “ДЖЕММА”. До жовтня 2021 року вона також була співзасновницею компанії. Фірма “Джемма” фігурувала у кримінальній справі колишнього директора Калинівського ринку Івана Ринжука відносно звинувачення у відмиванні коштів.

Та вже після 2015 року по листопад 2016 року Олеся Ілащук керувала ТОВ “ДІДЖІТАЛ-ПК ЛТД”, що займалось оптовою торгівлею комп’ютерів та програмним забезпеченням.

Довідка. В Україні посли призначаються Президентом України за поданням Міністра закордонних справ України. Одночасно з призначенням на посаду, послу присвоюється дипломатичний ранг-звання Надзвичайного і Повноважного посла України. Повноваження, обов’язки та права посла чітко регламентуються Законом України “Про дипломатичну службу”.

Тож згідно п.3 ст.13 закону, спеціальними вимогами до осіб, які претендують на вступ на дипломатичну службу, є:

1) наявність вищої освіти із ступенем не нижче магістра – для дипломатичних службовців;

2) володіння відповідним рівнем професійної компетентності згідно з вимогами, визначеними Міністерством закордонних справ України;

3) володіння іноземними мовами в обсязі, необхідному для виконання посадових обов’язків;

4) стан здоров’я, який дозволяє бути направленим у довготермінове відрядження, підтверджений документом, виданим у встановленому законодавством порядку;

5) відсутність обставин, що можуть перешкоджати виконанню посадових обов’язків під час роботи в системі органів дипломатичної служби.