Близько 500 хмельничан зібралися на акцію під храмом УПЦ московського патріархату після побиття військового. Водночас у Хмельницькій ОВА закликали "знизити градус напруги", дозволивши відповідним службам вирішити ситуацію.

Про це повідомляє hromadske.

У місті Хмельницький священники Московського патріархату побили українського військового, який прийшов до храму. Згодом на захист армійця стали місцеві активісти, вимагаючи звільнити будівлю від “московських попів”.

На початку акції територія собору була закрита, на вході стояли патрульні. Серед натовпу є поліціянти, також присутні 20 військових, зокрема з 19-го окремого стрілецького батальйону, де служив постраждалий військовий.

Учасники акції прийшли з прапорами та плакатом “московський патріархат — прокляття України”. Також на вхід у собор повісили плакат з написом КДБ.

Біля входу в храм стоять священники з кількома чоловіками спортивної зовнішності.

Згодом, після початку акції, люди проломили ворота, зайшли на територію храму, вигукуючи: “Геть московського попа”.

У Хмельницькому біля храму УПЦ МП, де побили військового, зібралося близько 500 людей. Серед натовпу десятки поліцейських. Люди проломили ворота, зайшли на територію храму та вигукують: «Геть московського попа» pic.twitter.com/JkoHESVEZQ — hromadske (@HromadskeUA) April 2, 2023

Активіст Дмитро Гуцалюк зазначив, що 2 квітня має відбутися голосування громади про перехід собору до ПЦУ.

Своєю чергою, перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін запевнив, що правоохоронці вже розслідують інцидент із побиттям військового і незабаром нададуть правову оцінку діям обох сторін. Він закликав “знизити градус напруги” та надати можливість відповідним службам розв’язати конфлікт у правовий спосіб.

Зауважимо, у місті Хмельницький священники Московського патріархату побили українського військового, який прийшов до храму. Ця подія викликала резонанс серед користувачів мережі, відреагували на це також і публічні особи.

Постраждалий військовий – Артур Ананьєв, який з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, пішов добровольцем на фронт. Воював Артур в складі 19 стрілецького батальйону. На фронті чоловік отримав контузію та черепно-мозкову травму.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин сказав, що на найближчій сесії міської ради планують припинити користування УПЦ Московського патріархату усіма земельними ділянками на території громади. Заява пролунала невдовзі після відео, де священники УПЦ МП побили українського військового, який прийшов до храму.