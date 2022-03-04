Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.
Міністр оборони зауважив, що важко уявити складніше рішення для командира флагману ВМСУ, мужнього воїна та всієї команди. Водночас пообіцяв, що в Україні буде збудовано новий український флот, сучасний та потужний.
Натомість Олексій Резніков наголосив, що до Збройних Сил трофеями надійшло чи не більше танків та бронемашин, ніж за попередні “8 років надходило від українського ОПК”.
“Наші захисники захопили кілька машин зі снарядами до РСЗО, якими російські воєнні злочинці обстрілюють наші мирні міста. Усі ці снаряди “повернуться” ворогу”, – зазначив міністр.
- Нагадаємо, 4 березня Комітет Сейму Литовської республіки із закордонних справ оприлюднив заяву про відкриття гуманітарних коридорів в Україні та забезпечення захисту цих коридорів і ядерних об’єктів України.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів та НАТО закрити небо над Україною.
- Стало відомо, що більше мільйона громадян України та світу підписали петицію з проханням НАТО закрити небо над Україною.
- Секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив депутатам від ОПЗЖ ліквідацією в разі, якщо вони бодай наблизяться до блокпоста. 4 березня територіальна оборона затримала депутата Нестора Шуфрича під час його спроби сфотографувати військовий батальйон.