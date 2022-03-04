Командир флагмана ВМСУ виконав наказ затопити корабель, щоб фрегат "Гетьман Сагайдачний", який перебував на ремонті, не дістався ворогу.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.

Міністр оборони зауважив, що важко уявити складніше рішення для командира флагману ВМСУ, мужнього воїна та всієї команди. Водночас пообіцяв, що в Україні буде збудовано новий український флот, сучасний та потужний.

Натомість Олексій Резніков наголосив, що до Збройних Сил трофеями надійшло чи не більше танків та бронемашин, ніж за попередні “8 років надходило від українського ОПК”.