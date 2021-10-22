Про це він повідомив у етері передачі “Право на владу”.
Кабінет міністрів України вже розробляє законопроєкт щодо непрямих видів оподаткування. Він стосуватиметься контролю за різницею статків громадянина та придбання ним коштовних речей, квартир або автомобілів.
За словами “слуги народу” Данила Гетманцева, така система працює у США, а в Україні “довгі роки існував суспільний договор, за яким громадяни ховали статки від держави, а держава заплющувала очі на корупцію”.
“Весь народ України у тій чи іншій мірі масово ухилявся від оподаткування. І це правда. 28-30 років ми це робили в різних формах – це заробітні плати у конвертах для всіх громадян, це офшори великого та середнього бізнесу, це робота в “темну” для малого бізнесу”, – наголосив Гетманцев.
За словами народного депутата, якщо у майбутньому людина придбає квартиру, автомобіль або будь-яку іншу коштовність, то вона має сплатити податки у разі, якщо не зможе пояснити джерело надходження доходів.
“Ми автоматично амністуватимемо 400 тисяч гривень, які передбачені законом “Про фінансовий моніторинг”, а також всі ті суми, що будуть вказані у людини в добровільній декларації згідно з “податковою амністією”. Якщо людина у майбутньому будь-яку іншу коштовність, то вона має сплатити податки на різницю між 400 тисячами гривень, податковою амністією та реальною вартістю коштовності”, – сказав голова податкового комітету.
Згідно з інформацією Гетманцева, ще немає чіткого визначення “коштовних речей”.
“Поки що ми обговорюємо це питання. Щодо “нижніх” лімітів ми зможемо сказати пізніше. Але що можу точно сказати – до поняття “коштовностей” точно увійдуть транспортні засоби, квартири, будь-які дорогі речі, які є в реєстрі”, – пояснив Гетманцев.
- Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України планує подати до Верховної Ради законопроєкт про непрямі методи податкового контролю.
- Пізніше Міністерство фінансів України підтвердило, що готує законопроєкт про непрямі методи податкового контролю, який запровадить механізм оподаткування доходів українців, джерела походження яких вони не можуть пояснити.
- Також #Букви розповідали, як нові закони “слуг” впливають на фінансове становище українців.