За словами голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, наразі розробляється законопроєкт, який дозволить контролювати коштовні придбання українців та стягувати з них податки, якщо вони не зможуть пояснити джерело походження статків.

Про це він повідомив у етері передачі “Право на владу”.

Кабінет міністрів України вже розробляє законопроєкт щодо непрямих видів оподаткування. Він стосуватиметься контролю за різницею статків громадянина та придбання ним коштовних речей, квартир або автомобілів.

За словами “слуги народу” Данила Гетманцева, така система працює у США, а в Україні “довгі роки існував суспільний договор, за яким громадяни ховали статки від держави, а держава заплющувала очі на корупцію”.

“Весь народ України у тій чи іншій мірі масово ухилявся від оподаткування. І це правда. 28-30 років ми це робили в різних формах – це заробітні плати у конвертах для всіх громадян, це офшори великого та середнього бізнесу, це робота в “темну” для малого бізнесу”, – наголосив Гетманцев.

За словами народного депутата, якщо у майбутньому людина придбає квартиру, автомобіль або будь-яку іншу коштовність, то вона має сплатити податки у разі, якщо не зможе пояснити джерело надходження доходів.

“Ми автоматично амністуватимемо 400 тисяч гривень, які передбачені законом “Про фінансовий моніторинг”, а також всі ті суми, що будуть вказані у людини в добровільній декларації згідно з “податковою амністією”. Якщо людина у майбутньому будь-яку іншу коштовність, то вона має сплатити податки на різницю між 400 тисячами гривень, податковою амністією та реальною вартістю коштовності”, – сказав голова податкового комітету.

Згідно з інформацією Гетманцева, ще немає чіткого визначення “коштовних речей”.