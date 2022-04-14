Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

Окупанти мотивують місцевих вдягати білу стрічку, щоб позначати як їх “своїх”. Проте фактично вони перетворюють цивільних на “приманку”, оскільки саме така позначка використовується російською армією. Українські снайпери можуть помилково прийняти мирного жителя за реального ворога.

“Уточнюємо, але в купі зі спеціальними позначками “свій” все це нагадує реальну сегрегацію та перетворення Маріуполя на реальне гетто для українців за калькою нацистів у Львові та Польщі. Вже навіть не дивує”, – наголосив Андрющенко.

Де небезпечні ділянки для місцевих через снайперів

Небезпечна зона в Маріуполі починається в Лівобережному районі від парку “Веселка”. Снайпери працюють в районі площі Перемоги та бульвару Меотиди, де знаходиться зона прямих бойових зіткнень. Найзапеклішою точкою залишається Приморський район в районі порту. Російські окупанти продовжують обстрілювати реактивною артилерією та бомбардувальниками від пляжу Піщаний до Стрілки.

“Центральний район безпечний лише в зоні 23-17 мікрорайонів, все інше – зона перманентних вуличних боїв. Тому прохання утриматись від в’їзду та від пересування у вказаних зонах (повідомляйте близьким)”, – закликав Андрющенко.

Фактично в’їхати чи виїхати з міста неможливо. Поодинокі випадки випуску з Маріуполя можливі лише за умови розміщення у Мангушському та Нікольському районах з наступною фільтрацією. Проте так звана “фільтрація” займає багато часу та нерідко небезпечна для активістів, військових тощо.