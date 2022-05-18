Легендарний британський рокгурт Pink Floyd випустив благодійний мерч на підтримку України під назвою "Hey Hey Rise Up".

Про це йдеться в Instagram-акаунті гурту.

Музиканти закликали приєднатись до них у підтримці України. Гурт поширив колекцію одягу та інших речей з українськими символами і соняшником, який намалював кубинський художник Йосан Леон.

Зазначається, що соняшник обрано невипадково: це посилання на жінку, яка закликала російських солдатів носити у кишенях насіння соняшника, аби воно проросло з землі, коли їх ліквідують ЗСУ.

Також є речі з картиною “Захисники Херсона”, яку написала українська художниця Сана Шахмурадова. Вона знялась у кліпі Pink Floyd на пісню “Hey Hey Rise Up”.

Прибуток від продажу цих речей гурт передасть на гуманітарну допомогу Україні, разом із прибутком від пісні “Hey Hey Rise Up”, яку випустили 8 квітня з вокалом українського виконавця Андрія Хливнюка.