Опитування, проведені перед виборами в декількох ключових штатах, недооцінили широту підтримки президента Дональда Трампа. У цих штатах високий рівень активності послідовників QAnon.

Про це повідомляє The New Tork Times.

Ранні результати дослідження вчених з Університету Південної Каліфорнії вказують на те, що під час опитувань не було залучено багато послідовників теорії змови QAnon, які підтримують Дональда Трампа.

Як відомо, QAnon – це масштабна конспірологічна теорія, згідно з якою Дональд Трамп збирається викрити гігантську міжнародну схему сексуальної експлуатації маленьких дітей, до якої нібито залучені чимало демократів і зірок-прихильників Сатани. За останні місяці ця теорія змови стала однією з найпопулярніших.

Дослідники виявили сильну статистичну кореляцію між результатами опитувань, в яких рівень підтримки Трампа виявився нижчим, ніж показали вибори, та рівнем активності QAnon у деяких штатах, зокрема, Вісконсин, Мічиган та Огайо.

“Чим вища підтримка QAnon у кожному штаті, тим більше опитування недооцінювали підтримку Трампа”, – зауважив Еміліо Феррара, професор Університету Південної Каліфорнії, який веде дослідження.

У рамках дослідження фахівці проаналізували понад 240 повідомлень щодо виборів за червень-вересень, що пов’язані з QAnon. Потім дослідники порівняли ці дані з прогнозами щодо виборів популярного вебсайту FiveThirtyEight.com.

На думку Феррара, прихильники QAnon не були належним чином охоплені опитуванням, оскільки вони зазвичай не довіряють ЗМІ.

“Якщо ви не довіряєте установам, ви менш ймовірно братимете участь в опитуваннях”, – зауважив він.

Джошуа Дейк, доцент політичних наук, директор Центру громадської думки Університету Массачусетсу Лоуелл, вважає теорію Феррара правдоподібною.

Також експерт зазначив, що помилки в опитуваннях в таких штатах, як Вісконсин, Мічиган та Огайо можуть бути пов’язані з пандемією коронавірусу. Виборці, які підтримали пана Байдена, частіше сиділи вдома під час пандемії, що, за його словами, означало, що у них було більше часу реагувати на опитування або телефоном, або через Інтернет.

Крім того, одне з останніх опитувань, в якому він брав участь, показало, що серед тих, хто навряд колись довіряє ЗМІ, 78% – прихильники Трампа, 17% – Байдена.