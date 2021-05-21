21-23 травня в Одесі всьоме відбудеться єдиний в Україні міжнародний фестиваль сучасної фотографії Odesa Photo Days. Після екстреного й успішного переходу до онлайн-формату у 2020 році подія повертається в офлайн з темою «Ламаючи стіну». За три дні відбудеться 10 подій: відкриття та закриття виставок, вечірні фотопокази, презентації фотопроєктів.

Розповідаємо про найцікавіші події трьох днів. Повну програму ви можете знайти на сайті фестивалю.

Головна експозиція “Хто поруч з тобою?”

Головна фестивальна виставка працює у Музеї сучасного мистецтва Одеси з 29 квітня. У її рамках 21 травня о 17:00 відбудеться офіційне відкриття Odesa Photo Days 2021. Cерії, що формують цю виставку, були зібрані ще рік тому за результатами міжнародного відкритого конкурсу. Журі відібрало 10 серій з семи країн світу, які візуалізують історії з різних континентів про людей, які поруч та одночасно далеко.

Наприклад, Тамара Екхардт з Німеччини зафіксувала життя і побут дітей сучасних ірландських кочівників. Нідерландський фотограф Мілан Гіс зробив серію портретів людей, що знаходяться на різних етапах трансгендерного переходу. Польський автор Ян Юрчак створив серію “Життя триває” у Донецькій області, у містах, розташованих за декілька кілометрів від лінії фронту.

Виставка “Хто поруч з тобою?” працюватиме до 30 травня. Вхідний квиток — 60 гривень. У день відкриття фестивалю — вхід вільний, невеликими групами з дотриманням карантинних вимог.

Фотопоказ жіночої фотографії з України та Великої Британії

21 травня на Odesa Photo Days Festival 2021 відбудеться вечірній фотопоказ жіночої фотографії з України та Великої Британії. Подія відбувається у рамках проєкту UA/UK Moving Image, який підтримує Європейський Союз за програмою “Дім Європи”.

Цьогоріч фестиваль Odesa Photo Days вперше провів всеукраїнський відкритий конкурс Female Ukrainian Photographers. На нього надійшло 217 заявок з 30 українських міст і містечок, а також восьми інших країн, де живуть авторки з України. Ментальне здоров’я, тілесність, проживання досвіду карантину та пандемії, індивідуальної та колективної пам’яті, взаємини з батьками — ці та інші теми досліджують фіналістки Female Ukrainian Photographers. Усього до фіналу потрапила 31 серія, які будуть показані на Odesa Photo Days Festival 2021, а також на Bristol Photo Festival.

Спеціально для Odesa Photo Days кураторка Bristol Photo Festival Трейсі Маршал підготувала підбірку серій чотирьох авторок. У них британські фотографки досліджують теми міського простору та різних груп містян, співіснування людини та природи, переосмислюють персональний досвід навколо ідей постпам’яті.

Фотопоказ UA/UK Moving Image відбудеться 21 травня о 21:00 у дворику Музею сучасного мистецтва Одеси (вул. Леонтовича, 5). Вхід вільний.

Виставка “Переосмислення архіву”

Виставка міжнародної дослідницької платформи PHROOM “Переосмислення архіву” в Одеському муніципальному музеї особистих колекцій ім. О. В. Блещунова працює з 29 квітня. Фінісаж відбудеться під час фестивалю Odesa Photo Days 21 травня.

PHROOM — міжнародна дослідницька платформа сучасної фотографії та відеомистецтва. Завдяки безперервному дослідженню куратори відбирають та презентують проєкти з усього світу. В експозиції PHROOM представляє добірку 30 авторів з 14 країн зі свого архіву. Цей проєкт є спробою оцінити вплив нових дослідницьких платформ, які займаються обліком, відбором, зберіганням та використанням фотографічного матеріалу.

Куратори — Джанджакомо Кірла, Елена Ребекка Ріволта.

Відвідати експозицію можна до 23 травня за адресою Польська, 19. Музей працює з 10:30 до 17:30.

Міжнародна виставка «Зсув тектонічних плит»

Виставка “Зсув тектонічних плит” кураторки Катерини Радченко відкриється 23 травня.

Ця виставка є дослідженням соціально-політичних трансформацій в країнах колишнього соцтабору, які відбулися чи актуалізувалися в 2020 році. Cучасні протести у Польщі, перебудова в Киргизстані та інші важливі соціально-політичні події колишнього соцтабору крізь призму фотографії і все це в історичній садибі початку ХХ століття. У цьому візуальному досліджені кураторка свідомо не розглядає авторів з України, щоб уникнути прямих образів і підштовхнути глядача до власних висновків.

Проєкт буде представлений у незвичній локації — так званому “Замку Монстрів”, що розташований у будинку початку XX століття на Французькому бульварі. 2019 року власник однієї з будівель анонімно подарував її благодійному фонду “Корпорація Монстрів”. Зараз будинок знаходиться під наглядом архітекторів-реставраторів та волонтерів фонду. Тут регулярно відбуваються благодійні та мистецькі акції.

Виставка триватиме до 6 червня. Розклад роботи: в будні 13:00-19:00, вихідні 10:00-19:00. Вхід вільний, вітається free donation на реставрацію Замку монстрів.

Довідка

Odesa Photo Days — єдиний в Україні міжнародний фестиваль сучасної фотографії та освітня платформа. Фестиваль проходить щорічно у квітні в Одесі, Україна з 2015 року. Програма включає виставки, вечірні фотопокази, лекції художників та кураторів, портфоліо-рев’ю, презентацію фотопроєктів у форматі “Відкритий мікрофон”. Між фестивалями команда Odesa Photo Days проводить виставкові проєкти та освітні заходи як в Україні, так і закордоном. Учасники Європейської фотоплатформи “Паралель”.