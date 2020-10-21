Доведено, що СOVID-19 це не тільки втрати, а й можливості. Фінансисти Ukrainian CFO Forum знають, чому.

ЩОРІЧНИЙ ФОРУМ ФІНАНСОВИХ ДИРЕКТОРІВ УКРАЇНИ – це найбільший флагманський захід, який 18 років поспіль збирає вітчизняну фінансову еліту.

Форум відбудеться: 11, 18-19 листопада 2020 р.

Організатори: FA Service і Boyden

Офіційний Освітній Партнер: ACCA Ukraine, за участь 30 CPD одиниць.

У зв’язку з пандемією 19й Форум Фінансових Директорів України містить офлайн та онлайн компоненти:

11 листопада 2020 / Pre-ForumVirtual Workshops онлайн – складається з семінарів і майстер-класів.

– складається з семінарів і майстер-класів. 18-19 листопада 2020 / CFO Forum офлайн – який традиційно включає в себе 2 паралельні потоки виступів, дискусій, майстер-класів та презентацій.

Ukrainian CFO Forum 2020 в цифрах і фактах:

60+ ТОП спікерів і 30+ годин презентацій, панельних дискусій, дебатів та інтерв’ю

Участь Offline або Online (на вибір)

600+ учасників форуму –потенційних бізнес-партнерів, клієнтів та однодумців

Взявши участь у форумі мембери АССА можуть зарахувати до 30 CPD одиниць

ПРОГРАМА CFO FORUM 2020

Серед доповідачів відомі експерти, і ось лише деякі з них:

Олександр Альохін , CEO Kadorr Agro Group

, CEO Kadorr Agro Group Юлія Данкова , CFO Метінвест Холдинг

, CFO Метінвест Холдинг Ігор Мазепа , CEO Concorde Capital

, CEO Concorde Capital Олег Устенко , Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера/Радник Президента України

, Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера/Радник Президента України Юлія Кірьянова , CFO Смарт-Холдинг

, CFO Смарт-Холдинг Рафаель Гороян , глава групи компаній «Прометей»

, глава групи компаній «Прометей» Світлана Грухаль , CFO Марс Україна

, CFO Марс Україна Юрій Гелетій , Заступник Голови НБУ

, Заступник Голови НБУ Владислав Лещій , CFO British American Tobacco Ukraine

, CFO British American Tobacco Ukraine Володимир Лавренчук , Банкір, економіст

, Банкір, економіст Дмитро Грищенко , CFO Danone Ukraine

, CFO Danone Ukraine Сергій Булавін , CEO AgroGeneration

, CEO AgroGeneration Анна Самаріна , CFO ПриватБанк КБ

, CFO ПриватБанк КБ Володимир Глащенков , Голова Наглядової Ради Тернопільський молокозавод (ТМ Молокія)

, Голова Наглядової Ради Тернопільський молокозавод (ТМ Молокія) Наталія Барановська , CFO Дарниця

, CFO Дарниця Володимир Бурцев , CEO Слобожанська Будівельна Кераміка

, CEO Слобожанська Будівельна Кераміка Маргарита Романова, Директор дистрибуції і логістики CIS / Middle East, GSK

Увага! Для читачів bykvu.com діють спеціальні умови участі. При реєстрації на сайті Організатора

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Будемо раді вітати серед учасників CFO Forum – фінансової еліти України!

З питань участі та співпраці будь ласка звертайтесь до Оргкомітету:

+38(096)225-44-19 / [email protected]