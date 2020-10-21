ЩОРІЧНИЙ ФОРУМ ФІНАНСОВИХ ДИРЕКТОРІВ УКРАЇНИ – це найбільший флагманський захід, який 18 років поспіль збирає вітчизняну фінансову еліту.
- Форум відбудеться: 11, 18-19 листопада 2020 р.
- Організатори: FA Service і Boyden
- Офіційний Освітній Партнер: ACCA Ukraine, за участь 30 CPD одиниць.
У зв’язку з пандемією 19й Форум Фінансових Директорів України містить офлайн та онлайн компоненти:
- 11 листопада 2020 / Pre-ForumVirtual Workshops онлайн – складається з семінарів і майстер-класів.
- 18-19 листопада 2020 / CFO Forum офлайн – який традиційно включає в себе 2 паралельні потоки виступів, дискусій, майстер-класів та презентацій.
Ukrainian CFO Forum 2020 в цифрах і фактах:
- 60+ ТОП спікерів і 30+ годин презентацій, панельних дискусій, дебатів та інтерв’ю
- Участь Offline або Online (на вибір)
- 600+ учасників форуму –потенційних бізнес-партнерів, клієнтів та однодумців
- Взявши участь у форумі мембери АССА можуть зарахувати до 30 CPD одиниць
Серед доповідачів відомі експерти, і ось лише деякі з них:
- Олександр Альохін, CEO Kadorr Agro Group
- Юлія Данкова, CFO Метінвест Холдинг
- Ігор Мазепа, CEO Concorde Capital
- Олег Устенко, Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера/Радник Президента України
- Юлія Кірьянова, CFO Смарт-Холдинг
- Рафаель Гороян, глава групи компаній «Прометей»
- Світлана Грухаль, CFO Марс Україна
- Юрій Гелетій, Заступник Голови НБУ
- Владислав Лещій, CFO British American Tobacco Ukraine
- Володимир Лавренчук, Банкір, економіст
- Дмитро Грищенко, CFO Danone Ukraine
- Сергій Булавін, CEO AgroGeneration
- Анна Самаріна, CFO ПриватБанк КБ
- Володимир Глащенков, Голова Наглядової Ради Тернопільський молокозавод (ТМ Молокія)
- Наталія Барановська, CFO Дарниця
- Володимир Бурцев, CEO Слобожанська Будівельна Кераміка
- Маргарита Романова, Директор дистрибуції і логістики CIS / Middle East, GSK
Увага! Для читачів bykvu.com діють спеціальні умови участі. При реєстрації на сайті Організатора
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Будемо раді вітати серед учасників CFO Forum – фінансової еліти України!
З питань участі та співпраці будь ласка звертайтесь до Оргкомітету:
+38(096)225-44-19 / [email protected]