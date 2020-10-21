ЩОРІЧНИЙ ФОРУМ ФІНАНСОВИХ ДИРЕКТОРІВ УКРАЇНИ – це найбільший флагманський захід, який 18 років поспіль збирає вітчизняну фінансову еліту.

  •  Форум відбудеться: 11, 18-19 листопада 2020 р.
  • Організатори: FA Service і Boyden
  • Офіційний Освітній Партнер: ACCA Ukraine, за участь 30 CPD одиниць.

У зв’язку з пандемією 19й Форум Фінансових Директорів України містить офлайн та онлайн компоненти:

  • 11 листопада 2020 / Pre-ForumVirtual Workshops онлайн – складається з семінарів і майстер-класів.
  • 18-19 листопада 2020 / CFO Forum офлайн – який традиційно включає в себе 2 паралельні потоки виступів, дискусій, майстер-класів та презентацій.

Ukrainian CFO Forum 2020 в цифрах і фактах:

  •  60+ ТОП спікерів і 30+ годин презентацій, панельних дискусій, дебатів та інтерв’ю
  •  Участь Offline або Online (на вибір)
  •  600+ учасників форуму –потенційних бізнес-партнерів, клієнтів та однодумців
  •  Взявши участь у форумі мембери АССА можуть зарахувати до 30 CPD одиниць

ПРОГРАМА CFO FORUM 2020

Серед доповідачів відомі експерти, і ось лише деякі з них:

  •  Олександр Альохін, CEO Kadorr Agro Group
  • Юлія Данкова, CFO Метінвест Холдинг
  •  Ігор Мазепа, CEO Concorde Capital
  •  Олег Устенко, Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера/Радник Президента України
  •  Юлія Кірьянова, CFO Смарт-Холдинг
  •  Рафаель Гороян, глава групи компаній «Прометей»
  •  Світлана Грухаль, CFO Марс Україна
  •  Юрій Гелетій, Заступник Голови НБУ
  •  Владислав Лещій, CFO British American Tobacco Ukraine
  •  Володимир Лавренчук, Банкір, економіст
  •  Дмитро Грищенко, CFO Danone Ukraine
  •  Сергій Булавін, CEO AgroGeneration
  •  Анна Самаріна, CFO ПриватБанк КБ
  •  Володимир Глащенков, Голова Наглядової Ради Тернопільський молокозавод (ТМ Молокія)
  •  Наталія Барановська, CFO Дарниця
  •  Володимир Бурцев, CEO Слобожанська Будівельна Кераміка
  •  Маргарита Романова, Директор дистрибуції і логістики CIS / Middle East, GSK

Увага! Для читачів bykvu.com діють спеціальні умови участі. При реєстрації на сайті Організатора

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Будемо раді вітати серед учасників CFO Forum – фінансової еліти України!
З питань участі та співпраці будь ласка звертайтесь до Оргкомітету:

+38(096)225-44-19 / [email protected]