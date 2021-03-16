Covid-19 Україна

оновлено 16.03.2021 о 14:02

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Гігантська воронка та пошкоджені будинки: Боярку сколихнув потужний вибух

У вівторок, 16 березня, близько 4 години ранку на одній з вулиць міста Боярка Київської області стався потужний вибух.

Вівторок, 16 березня 2021, 14:59

Фото: поліція Київщини

Про це повідомляють #Букви.

За даними поліції, в результаті вибуху пошкоджено трансформатор, лінії електропередач, 4 автівки, вікна та паркани 5 найближчих будинків. На місці події утворилась гігантська воронка.

Фото: Боярка Онлайн

Наразі обставини вибуху з’ясовують слідчо-оперативна група, вибухотехніки, криміналістична лабораторія, кінологи поліції Київщини, а також прокурори Фастівської окружної прокуратури.

Фото: поліція Київщини

Спочатку у поліції заявили про відсутність постраждалих. Однак пізніше поліціянти вказали, що “ймовірно, постраждала одна людина”. Місцеві жителі розповідають, що в результаті вибуху загинула людина. Тіло розірвало на шматки, які досі збирають на місці вибуху.

“Передбачають, що хтось посеред ночі переносив вибуховий пристрій, і стався вибух прямо посеред вулиці. Людину досі збирають по шматочках по дворах та городах. Наразі туди нікого не пускає поліція, але ще вночі місцеві публікували відео, на яких показують фрагменти тіла”, — розповів #Буквам місцевий мешканець Олександр.

Фото: Боярка Онлайн

  • Раніше повідомлялося, що на військовій базі неподалік міста Бата в Екваторіальній Гвінеї в результаті серії вибухів 7 березня загинуло щонайменше 20 осіб.
  • Пізніше стало відомо, що щонайменше 31 людина загинула в результаті вибухів на військовій базі в портовому місті Бата в Екваторіальній Гвінеї.
Теги: Боярка, вибух

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