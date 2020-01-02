Про це повідомляє прес-служба вуза.
Повідомляється, що Клінтон стала ректором університету з 1 січня 2020 року. Її обрали на п’ятирічний термін за значний внесок у розвиток Північної Ірландії.
Варто відзначити, що політик стане першою жінкою на цій посаді у виші. Функції, покладені на американського політика, будуть швидше церемоніальні.
Проректор навчального закладу Стівен Прентер заявив, що Клінтон зробила “значний внесок” у Північну Ірландію. На його думку, вона стане чудовим захисником інтересів університету й “надихаючою рольовою моделлю” для університетської спільноти.
Фото: Queen’s University of Belfast
За словами Клінтон, для неї це призначення багато означає, і вона назвала його великою честю.
“Для мене велика честь стати ректором Королівського університету, навчального закладу до якого я дуже прив’язана, з яким у мене склалися міцні відносини за ці роки”, – додала Клінтон.
- Американський лідер Дональд Трамп вважає, що Україна “його ненавиділа” і хотіла перемоги на виборах у 2016 році представниці Демократичної партії Гілларі Клінтон.