Про це повідомляється в офіційних заявах компаній.
У повідомлені від Hilton наголосили, що зупиняють відкриття всіх нових готелів у Росії. Однак спрямують свій прибуток від роботи у Росії на гуманітарну допомогу Україні.
“Ми закрили наш корпоративний офіс у Москві та забезпечимо продовження роботи та оплату праці для всіх співробітників, яких це торкнулося”, — зауважується у повідомленні.
Зокрема у Hilton нададуть українським біженцям до 1 мільйона ночей у готелях по всій Європі.
Водночас у мережі Hyatt також зазначили, що зупиняють нову діяльність та будь-які інвестиції в Росії.
“Ми продовжимо оцінювати роботу готелів у Росії, дотримуючись чинних санкцій та директив уряду США”, — йдеться у пресрелізі.
- Нагадаємо, що десятки найбільших компаній світу припинили або скоротили свою діяльність у Росії у відповідь на її вторгнення в Україну. Їх перелік уклав американський телеканал CNN.