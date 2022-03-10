Мережі готелів Hilton і Hyatt припинили відкриття нових готелів в Росії, однак не планують закривати старі.

Про це повідомляється в офіційних заявах компаній.

У повідомлені від Hilton наголосили, що зупиняють відкриття всіх нових готелів у Росії. Однак спрямують свій прибуток від роботи у Росії на гуманітарну допомогу Україні.

“Ми закрили наш корпоративний офіс у Москві та забезпечимо продовження роботи та оплату праці для всіх співробітників, яких це торкнулося”, — зауважується у повідомленні.

Зокрема у Hilton нададуть українським біженцям до 1 мільйона ночей у готелях по всій Європі.

Водночас у мережі Hyatt також зазначили, що зупиняють нову діяльність та будь-які інвестиції в Росії.

“Ми продовжимо оцінювати роботу готелів у Росії, дотримуючись чинних санкцій та директив уряду США”, — йдеться у пресрелізі.