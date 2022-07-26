Найновіший пакет військової допомоги Україні від США міститиме додаткові системи HIMARS, ще більше боєприпасів і значну кількість безпілотних систем Phoenix Ghost.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Пакет військової допомоги містить обладнання вартістю близько $175 мільйонів, яке було вилучене з військових запасів США президентським розпорядженням, та устаткування в межах Ініціативи сприяння безпеці України на суму $95 мільйонів.

В цьому пакеті допомоги, згідно з президентським розпорядженням:

Додаткові системи HIMARS, яких в Україні стане загалом 16;

580 додаткових тактичних безпілотних систем Phoenix Ghost,

Чотири командно-штабні машини;

Додаткова протитанкова зброя,

Запчастини та інше обладнання,

36 000 снарядів калібру 105 мм.

Раніше у США оголосили про новий пакет допомоги, але не зазначали про кількість HIMARS. Координатор Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявляв, що Збройні сили України дуже ефективно використовували системи реактивного залпового вогню для зміни ситуації на полі бою. Він оголосив про додаткові боєприпаси для них та артилерії.

Довідка. HIMARS – американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, змонтована на колісному шасі. Це точна керована система з розширеною дальністю. Максимальна дальність — 300 км.

Призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.

Phoenix Ghost — тактичний дрон, розроблений для потреб війни в умовах рівнинної місцевості, які дуже близькі до умов сьогоднішньої війни на Донбасі. Систему розробили повітряні сили США і виробляє їх Aevex Aerospace. Дрон подібний до Switchblade.