4 жовтня міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги на загальну суму у $625 млн для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. До пакета увійшли зокрема чотири системи залпового вогню HIMARS, артилерійські снаряди, гаубиці, бронетранспортери та інше обладнання.

Повний перелік озброєння опублікувала пресслужба Пентагону.

Анонсовану зброю постачать із запасів Міноборони США, що стане двадцять другим вилученням обладнання зі складів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року:

чотири системи залпового вогню HIMARS та боєприпаси;

16 155-мм гаубиць;

75 тис. 155-мм артилерійських снарядів;

500 високоточних 155-мм артилерійських пострілів;

1 тис. 155-мм пострілів дистанційних протитанкових мін (RAAM);

16 105-мм гаубиць;

30 тис. пострілів для 120 мм міномета;

200 протимінних машин MaxxPro;

200 тис. набоїв до стрілецької зброї;

обладнання для створення перешкод;

протипіхотні боєприпаси Claymore.

Загалом із січня 2021 року Сполучені Штати виділили понад 17,5 мільярдів доларів США на безпекову допомогу Україні. З 2014 року Сполучені Штати виділили понад 19,6 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні та понад 16,8 мільярда доларів з початку неспровокованої Росії жорстоке вторгнення 24 лютого.

Щоб задовольнити нові потреби України на полі бою, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові засоби, зазначили у пресслужбі.

Довідка. HIMARS – американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, змонтована на колісному шасі. Це точна керована система з розширеною дальністю. Максимальна дальність — 300 км.

Призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.

MaxxPro – протимінна машина, що здатна захистити екіпаж під час наземного вибуху міни до 7 кг у тротиловому еквіваленті. Водночас сам автомобіль залишиться майже неушкодженим. У серпні стало відомо, що США вперше постачань броньовані машини в Україну.