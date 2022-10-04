Повний перелік озброєння опублікувала пресслужба Пентагону.
Анонсовану зброю постачать із запасів Міноборони США, що стане двадцять другим вилученням обладнання зі складів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року:
- чотири системи залпового вогню HIMARS та боєприпаси;
- 16 155-мм гаубиць;
- 75 тис. 155-мм артилерійських снарядів;
- 500 високоточних 155-мм артилерійських пострілів;
- 1 тис. 155-мм пострілів дистанційних протитанкових мін (RAAM);
- 16 105-мм гаубиць;
- 30 тис. пострілів для 120 мм міномета;
- 200 протимінних машин MaxxPro;
- 200 тис. набоїв до стрілецької зброї;
- обладнання для створення перешкод;
- протипіхотні боєприпаси Claymore.
Загалом із січня 2021 року Сполучені Штати виділили понад 17,5 мільярдів доларів США на безпекову допомогу Україні. З 2014 року Сполучені Штати виділили понад 19,6 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні та понад 16,8 мільярда доларів з початку неспровокованої Росії жорстоке вторгнення 24 лютого.
Щоб задовольнити нові потреби України на полі бою, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові засоби, зазначили у пресслужбі.
Довідка. HIMARS – американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, змонтована на колісному шасі. Це точна керована система з розширеною дальністю. Максимальна дальність — 300 км.
Призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.
MaxxPro – протимінна машина, що здатна захистити екіпаж під час наземного вибуху міни до 7 кг у тротиловому еквіваленті. Водночас сам автомобіль залишиться майже неушкодженим. У серпні стало відомо, що США вперше постачань броньовані машини в Україну.
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- Західні уряди мобілізують своїх виробників зброї, щоб нарощувати виробництво та поповнювати запаси, які значно скоротилися через допомогу Україні у протистоянні російській агресії.
- Звільнення Україною міста на території, оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним анексованою, демонструє, що українці досягають прогресу та здатні дати відсіч російським силам, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 2 жовтня.
- Ввечері 2 жовтня Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.