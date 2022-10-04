Повний перелік озброєння опублікувала пресслужба Пентагону.

Анонсовану зброю постачать із запасів Міноборони США, що стане двадцять другим вилученням обладнання зі складів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року:

  • чотири системи залпового вогню HIMARS та боєприпаси;
  • 16 155-мм гаубиць;
  • 75 тис. 155-мм артилерійських снарядів;
  • 500 високоточних 155-мм артилерійських пострілів;
  • 1 тис. 155-мм пострілів дистанційних протитанкових мін (RAAM);
  • 16 105-мм гаубиць;
  • 30 тис. пострілів для 120 мм міномета;
  • 200 протимінних машин MaxxPro;
  • 200 тис. набоїв до стрілецької зброї;
  • обладнання для створення перешкод;
  • протипіхотні боєприпаси Claymore.

Загалом із січня 2021 року Сполучені Штати виділили понад 17,5 мільярдів доларів США на безпекову допомогу Україні. З 2014 року Сполучені Штати виділили понад 19,6 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні та понад 16,8 мільярда доларів з початку неспровокованої Росії жорстоке вторгнення 24 лютого.

Щоб задовольнити нові потреби України на полі бою, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові засоби, зазначили у пресслужбі.

ДовідкаHIMARS – американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, змонтована на колісному шасі. Це точна керована система з розширеною дальністю. Максимальна дальність — 300 км.
Призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.

MaxxPro – протимінна машина, що здатна захистити екіпаж під час наземного вибуху міни до 7 кг у тротиловому еквіваленті. Водночас сам автомобіль залишиться майже неушкодженим. У серпні стало відомо, що США вперше постачань броньовані машини в Україну.