Про це повідомили в прес-службі прокуратури Болгарії.

Як відомо, інцидент мав місце в 2015 році. Гебра, його син і топ-менеджер заводу були госпіталізований після того, як втратили свідомість на прийомі, який бізнесмен влаштовував в Софії.

“У зв’язку з розслідуванням під наглядом поліції міста Софії щодо спроби навмисного отруєння осіб Еміліана Христового Гебрева (батько), Христо Емільянова Гебрева (син) та В.Т. (топ-менеджер заводу) троє громадян Росії були звинувачені в замаху на вбивство . … Видані європейські ордери на арешт кожного з обвинувачених, а також запити на міжнародний розшук для арешту та подальшої екстрадиції”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що ці особи були внесені до Шенгенської інформаційної системи та бази даних Інтерполу з особливою червоною позначкою.

Зазначимо, під час замаху на вбивство Еміліана Гебрева в Софії було використано фосфорорганічну речовину, що є схожою на нервово-паралітичну речовину “Новачок”, якою в 2018 році було отруєно експолковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку в Солсбері, Великобританія.