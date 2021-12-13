Понад 500 гімнасток у США постраждали у дитинстві чи в підлітковому віці від сексуального насильства з боку колишнього лікаря збірної США з гімнастики Лоуренса Нассара – їм виплатять компенсацію в сумі 380 мільйонів доларів США.

Про це пише американське видання The New York Times.

Таку угоду заключили Федерація гімнастики США з Олімпійським і Паралімпійським комітетом Сполучених Штатів, завершуючи останню темну главу в одному з найбільших випадків розбещення в історії спорту. Постраждали понад п’ять сотень дівчат, серед них – золоті медалістки Олімпійських ігор Сімон Байлз, МакКейла Мароні та Алі Райсман.

“Жодні гроші ніколи не відшкодують шкоду, яку було завдано, і через що пережили ці жінки”, — сказала Рейчел Денхолландер, жертва насилля Нассар. “Але в якийсь момент переговори мають закінчитися, тому що цим жінкам потрібна допомога — і вони потребують її прямо зараз”.

За словами Денхолландер, багато тих, хто пережив злочинне знущання з боку Нассара, роками співпрацюють з Федерацією гімнастики та чекають компенсації, яке допомогло б допомогти оплатити дороге лікування їх психічного здоров’я. Гімнастки страждають від тривоги, депресії та посттравматичних стресових розладів. Деякі з них намагалися покінчити життя самогубством через насилля під виглядом лікування з боку Нассара.

Що зробив Лоуренс Нассар?

Лоуренс Нассар – мериканський ґвалтівник і педофіл. Він працював лікарем у збірній США з гімнастики. Його злочини лягля в основу скандалу із сексуальним насильством у спорті. Спершу його засудили у 2017 році до 60 років позбавлення волі за зберігання дитячої порнографії. Згодом – до ще 175 років за сексуальне насильство над неповнолітніми (за сімома пунктами). У 2018 – ще на 125 років ув’язнення після визнання себе винним ще за трьома пунктами звинувачення у сексуальному насильстві.

Нассар був частиною медичної бригади на всіх Олімпійських іграх протягом майже 30 років. З них 19 він пробув головним лікарем національної команди – з 1996 по 2015 рік він працював в університеті штату Мічиган, де тренувалася жіноча національна збірна США. У грудні 2016 року ФБР прийшли до медика з обшуком та виявили у нього на комп’ютері 37 тисяч файлів із дитячою порнографією. А потім виявилося, що Нассар ґвалтував і розбещував сотні спортсменок протягом десятків років практики.