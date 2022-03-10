Про це повідомляє CNN.
Раніше RIO заявляв, що у нього немає оперативних активів чи співробітників, які можна було б вивести з РФ чи України, хоча фірма володіє 80% акцій Queensland Alumina Ltd у спільному підприємстві з російською Rusal International, другим за величиною виробником алюмінію у світі.
“Rio Tinto перебуває в процесі припинення всіх комерційних відносин, які вона має з будь-яким російським бізнесом”, – зазначив представник RIO.
Як рішення компанії розірвати зв’язки з російським бізнесом вплине на угоди Queensland Alumina з Rusal. Наразі RIO шукає альтернативні джерела палива для своїх монгольських мідних операцій на руднику Ою Толгой.
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