Rio Tinto (RIO) стала першою великою гірничодобувною компанією, яка оголосила, що розриває всі зв'язки з російським бізнесом після вторгнення російської армії в Україну.

Про це повідомляє CNN.

Раніше RIO заявляв, що у нього немає оперативних активів чи співробітників, які можна було б вивести з РФ чи України, хоча фірма володіє 80% акцій Queensland Alumina Ltd у спільному підприємстві з російською Rusal International, другим за величиною виробником алюмінію у світі.

“Rio Tinto перебуває в процесі припинення всіх комерційних відносин, які вона має з будь-яким російським бізнесом”, – зазначив представник RIO.

Як рішення компанії розірвати зв’язки з російським бізнесом вплине на угоди Queensland Alumina з Rusal. Наразі RIO шукає альтернативні джерела палива для своїх монгольських мідних операцій на руднику Ою Толгой.