Журналіст програми "Наші гроші" Денис Бігус підтвердив, що Подільський суд Києва виніс рішення на користь Ігоря Гладковського - про визнання інформації щодо причетності чиновника до корупційних схем в "Укроборонпромі".

Про це Денис Бігус заявив на відео, яке опублікував в YouTube.

У лютому 2019 року журналісти програми “Наші гроші” повідомили, що син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський ніби був учасником мільйонних схем по розкраданню в оборонному комплексі. Журналісти стверджують, що Ігор Гладковський разом з партнерами організував приблизно у 2015 році поставки контрабандних російських деталей для військової техніки.

Пізніше стало відомо, що державний концерн “Укроборонпром” і заступник секретаря РНБО Олег Гладковський подадуть позов проти журналістів програми.

І ось 3 липня 2020 року Подільський районний суд Києва ухвалив рішення задовольнити позов і про визнати інформацію про причетність Ігоря Гладковського до корупційних схем недостовірною.

Суд зобов’язав відповідачів протягом 10 діб з дня набрання рішенням суду законної сили спростувати поширену недостовірну інформацію.

Журналіст програми Денис Бігус підтвердив рішення суду.

“Дійсно Подільський суд Києва виніс рішення на користь Ігоря Гладковського. Це суд першої інстанції”, – сказав він, зазначивши, що позов Гладковського був “титанічно нахабним”.

“Він вимагав спростувати всі – весь ефір. І незважаючи на абсурдність, суд позов задовольнив”, – сказав Бігус.

А ще він розповів, що сьогодні вранці знайшов в Інтернеті сайт, на якому опублікована вся переписка Гладковського.

“Знайшов дуже цікавий сайт. Я так розумію, що це листування було не тільки у нас. Хтось знайшов варіант, в якому до букви збережена суть цього листування. На цьому сайті є листування в WhatsApp … Я дуже сподіваюся, що в Подільському суді дуже хороший Інтернет і вони зможуть цю переписку завантажити і перечитувати, і насолоджуватися”, – сказав Денис Бігус.