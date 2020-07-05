Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, 14 з 20 гонщиків “Формули-1” перед стартом на Гран-прі в Шпільберг (Австрія) в неділю, 5 липня, встали на одне коліно в знак протесту проти расизму.

“Сьогодні був важливий момент для мене і всіх людей, які працюють і сподіваються на зміни. Для більш рівного і справедливого суспільства. Я можу отримати критику в засобах масової інформації та в інших місцях, але ця боротьба стосується рівності, а не політики чи просування по службі. Для мене це була емоційна і прониклива глава в процесі перетворення F1 в більш різноманітний і інклюзивний вид спорту. Я хочу кращого майбутнього для нашого покоління і тих, хто за нами. Так багато потрібно зробити. Ніхто не досконалий, але якщо ми все приймемо участь і зробимо все можливе, ми побачимо зміни. Я дійсно вірю в це. Спасибі моїй команді за їх неймовірну підтримку і важку роботу в ці вихідні, і спасибі всім, хто підтримав. Давайте продовжимо, хлопці. Побачимося на наступному тижні”, – зазначив Хемілтон.