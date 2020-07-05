Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.
Нагадаємо, 14 з 20 гонщиків “Формули-1” перед стартом на Гран-прі в Шпільберг (Австрія) в неділю, 5 липня, встали на одне коліно в знак протесту проти расизму.
“Сьогодні був важливий момент для мене і всіх людей, які працюють і сподіваються на зміни. Для більш рівного і справедливого суспільства. Я можу отримати критику в засобах масової інформації та в інших місцях, але ця боротьба стосується рівності, а не політики чи просування по службі. Для мене це була емоційна і прониклива глава в процесі перетворення F1 в більш різноманітний і інклюзивний вид спорту. Я хочу кращого майбутнього для нашого покоління і тих, хто за нами. Так багато потрібно зробити. Ніхто не досконалий, але якщо ми все приймемо участь і зробимо все можливе, ми побачимо зміни. Я дійсно вірю в це. Спасибі моїй команді за їх неймовірну підтримку і важку роботу в ці вихідні, і спасибі всім, хто підтримав. Давайте продовжимо, хлопці. Побачимося на наступному тижні”, – зазначив Хемілтон.
- Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- 16 червня, після декількох тижнів масових протестів проти расизму і поліційної агресії, президент США Дональд Трамп опублікував указ про реформу правоохоронної системи.