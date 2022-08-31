Глава міноборони Німеччини генерал Еберхард Цорн попередив, що Захід не повинен недооцінювати військового потенціалу Москви, заявивши, що РФ має можливості відкрити другий фронт, "якщо вона захоче це зробити".

Про це генерал розповів в інтерв’ю Reuters.

Так, більшість російських сухопутних сил може бути зв’язана в Україні на цей час, але, попри це, Цорн не радить недооцінювати потенціал російських військ для відкриття другого театру війни.

Крім армії, РФ також має у своєму розпорядженні військово-морський флот і авіацію, додав він.

“Більшість російського флоту не задіяно у війні проти України, і російська авіація все ще має значний потенціал, що також становить загрозу для НАТО”, – пояснив глава німецького оборонного відомства.

Бундесвер регулярно підтримує місії повітряного патрулювання НАТО над країнами Балтії за допомогою винищувачів і, маючи один із найпотужніших флотів у регіоні, також уважно стежить за розвитком подій у Балтійському морі на своєму порозі.

Однією з потенційних “гарячих точок” є Калінінград, російський ексклав, затиснутий між членами НАТО Польщею та Литвою, де розміщено російський Балтійський військово-морський флот і є місце дислокації російських ядерних ракет “Іскандер”.

РФ вже погрожувала розмістити ядерну та гіперзвукову зброю в Калінінграді, якщо Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО.

Виступаючи перед початком українського контрнаступу на півдні, Цорн зауважив, що РФ все ще має значні резерви, тож, на його думку, Москва цілком здатна розширити конфлікт на регіональному рівні, попри те, що “це було б дуже нерозумним вчинком для РФ”.

Розмірковуючи про воєнну ситуацію в Україні, німецький генерал зазначив, що динаміка російської атаки, безумовно, сповільнилася, але, підтримуючи масований артилерійський вогонь, РФ все ще може просуватися вперед, попри втрати серед цивільного населення України.

Окрім цього, він також припустив, що боєприпаси у РФ найближчим часом не закінчаться. За його оцінками, росіяни мають у своєму розпорядженні “величезну кількість боєприпасів”.

“Ці боєприпаси частково старі та дуже неточні, але саме вони завдають великих руйнувань цивільній інфраструктурі. Вони випускають приблизно від 40 000 до 60 000 артилерійських снарядів на день”, – пояснив Цорн.

Водночас очільник Бундесверу наголосив, що на цей момент не очікує будь-яких далекосяжних наступальних дій углиб української території. Російські війська зараз зосереджені на завоюванні територій Донецької та Луганської областей, промислового регіону на сході України, де підтримувані Москвою сепаратисти вже утримують частини території.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що Берлін підтримуватиме Київ “стільки, скільки буде потрібно”. Закликаючи до розширення Європейського Союзу рахунком України, Молдови та Грузії, канцлер ФРН виступив за розробку спільної оборонної політики Європейського Союзу після закінчення війни в Україні.