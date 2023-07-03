Глава Бундесверу закликав Туреччину дозволити Швеції приєднатися до НАТО

3 липня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Туреччину "якнайшвидше" схвалити вступ Швеції до НАТО – під час спільної заяви для преси з його польським колегою Маріушем Блащаком.

Джерело: CNN

На тлі повномасштабної війни РФ проти України Захід постає перед новим викликом, ситуація з безпекою змушує знову говорити про стримування та обороноздатність, і важливо, щоб Швеція незабаром стала членом НАТО, і щоб Туреччина відмовилася від опору цьому, – пояснив Пісторіус.

Як Швеція, так і сусідня Фінляндія заявили про свій намір приєднатися до НАТО через політику відкритих дверей у травні минулого року, лише через кілька тижнів після того, як Росія почала неспровоковане вторгнення в Україну.

Фінляндію прийняли у квітні цього року, подвоївши кордон оборонного альянсу з Росією, але приєднання Швеції наразі заблоковано.

Загальновизнано, що Збройні сили Швеції сумісні з НАТО. Швеція має постійне представництво в НАТО і вважається близьким партнером Альянсу, тобто приєднання має бути відносно простим.

Одначе, Туреччина – стратегічно важливий член НАТО через своє географічне розташування як на Близькому Сході, так і в Європі, а також друга за величиною військова сила Альянсу – блокує вступ Швеції з низки причин.

Серед них – твердження про те, що Швеція дозволяє членам курдських груп діяти в країні, особливо войовничій Робітничій партії Курдистану (РПК).

Нещодавно у Швеції ввели нове антитерористичне законодавство. Уряд сподівається, що зміни відкриють шлях вступу до НАТО та розблокує вето Туреччини.

Зауважимо, влада Швеції дала дозвіл провести демонстрацію, під час якої планували спалити копію Корану біля мечеті в центрі Стокгольма 28 червня. Спалення збіглося з мусульманським святом Курбан-Байрам, одним із найзначніших в ісламському календарі.

Рішення дозволити такий протест може поставити під загрозу шанси Швеції на вступ до НАТО через заперечення з боку Туреччини.

Туреччина – стратегічно важливий член НАТО через своє географічне розташування як на Близькому Сході, так і в Європі, а також друга за величиною військова сила альянсу – виявилася найбільшою перешкодою для вступу Швеції в НАТО.

Вже 29 червня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган рішуче засудив “антиісламську провокацію у Швеції”, де було санкціоновано акцію зі спаленням Корану, що відбулася біля головної мечеті Стокгольма.

На початку цього року турецько-шведські відносини зазнали серйозного удару після мітингу біля турецького посольства в Стокгольмі, під час якого антиімміграційний політик підпалив копію Корану.

Інцидент викликав гнів у турецькій столиці Анкарі, де протестувальники вийшли на вулиці та у відповідь спалили шведський прапор біля посольства Швеції.

Тодішній міністр закордонних справ Туреччини, як повідомляється, звинуватив шведський уряд, заявивши, що він “взяв участь у цьому злочині, дозволивши цей мерзенний акт”.

Однак, вже 2 липня уряд Швеції засудив акцію зі спалення Корану біля головної мечеті Стокгольма, назвавши акт “ісламофобським”.

Нагадаємо, виключати збройний напад РФ на Швецію не можна. Попри те, що Росія веде повномасштабну війну проти України, можливості для дій проти Швеції є, мовиться у звіті парламентського комітету з питань оборони скандинавської країни, який мають представити громадськості вранці 19 червня під час пресконференції.

Чому НАТО потребує Швецію та Фінляндію

Обидві країни мають відносно сильні війська. Фінляндія може мобілізувати 285 000 особового складу та 650 танків. Швеція має сильні військово-повітряні сили та підводний флот, адаптований до умов Балтійського моря. Стратегічно дві країни “затикають дірку” на лінії фронту НАТО проти Росії, водночас дозволяючи альянсу спрямувати свою силу на Балтійський регіон, пояснюють у Reuters.

Фінляндія має понад 1287 км сухопутного кордону з Росією. Тож наразі довжина кордону між країнами НАТО та Росією подвоїлася, збільшившись до приблизно 2574 км.