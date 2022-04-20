Глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що країни Європи будуть змушені компенсувати Росії шкоду, яку завдали санкції, ведені через її повномасштабну агресію пооти України.

Про це він повідомив у Telegram.

“Країни Європи мають розуміти таке. По-перше, санкції проти Російської Федерації є незаконними. До цієї теми ми ще повернемося і порахуємо шкоду, яку ви завдали нашій економіці. Вам доведеться у будь-якому разі її компенсувати. Як і коли – питання часу”, — зауважив Володін.

За його словами, поки низка європейських країн розмірковують, купувати чи ні російський газ за рублі, Росія має куди його перенаправити, і “не має бажання рятувати” європейські країни.

Володін додав, що як партнери країни ЄС – “ніякі”.

“Росія не має намірів “рятувати” держави, які демонструють хамське ставлення РФ та “шалену русофобію”, – додав російський чиновник.