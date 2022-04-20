Про це він повідомив у Telegram.
“Країни Європи мають розуміти таке. По-перше, санкції проти Російської Федерації є незаконними. До цієї теми ми ще повернемося і порахуємо шкоду, яку ви завдали нашій економіці. Вам доведеться у будь-якому разі її компенсувати. Як і коли – питання часу”, — зауважив Володін.
За його словами, поки низка європейських країн розмірковують, купувати чи ні російський газ за рублі, Росія має куди його перенаправити, і “не має бажання рятувати” європейські країни.
Володін додав, що як партнери країни ЄС – “ніякі”.
“Росія не має намірів “рятувати” держави, які демонструють хамське ставлення РФ та “шалену русофобію”, – додав російський чиновник.
- Нагадаємо, що американська корпорація Apple видалила сервіс для створення та перегляду коротких відео TikTok з App Store для користувачів з РФ. Наразі застосунок недоступний для завантаження в меню “Пошук”.
- Водночас американський концерн General Motors першим серед автомобільних виробників припиняє свою діяльність у РФ через агресію країни проти України.
- Раніше автоконцерн Stellantis зупинив свій єдиний завод “ПСМА Рус” у РФ. Підприємство у Калузі постало перед логістичними труднощами через санкції.
- Також у РФ зупиняють виробництво зенітно-ракетних комплексів. Заводи-виробники не можуть продовжити роботу через санкції, тому частину працівників відправляють на російсько-український фронт.
- На мапах Google Maps відтепер можна роздивитися російські стратегічні й військові об’єкти. У максимальній роздільній здатності видно різноманітні полігони тощо.