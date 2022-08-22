Про це повідомило Bloomberg.
Жозеп Боррель зазначив, що багато росіян не хочуть перебувати в Росії, бо “не хочуть жити в такій ситуації”.
“Заборонити в’їзд усім росіянам – не найкраща ідея. Ми маємо бути більш вибірковими”, – сказав Боррель.
На його думку, ЄС не повинен відчиняти свої двері для російських олігархів. Утім стосовно звичайних громадян у нього інша думка.
Боррель сказав, що деякі країни вжили низку заходів щодо заборони на видачу віз. Інші ж держави навпаки не планують підтримувати таку ініціативу. На його думку, краще б країни ЄС спочатку це обговорили на вищому рівні.
Додамо, що поки ЄС не дійшов єдиної думки щодо візової заборони.
- Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод сподівається, що є повна підтримка серед держав-членів ЄС рішення щодо запровадження обмежень на видачу громадянам РФ туристичних віз.
- Естонія припинила пускати на свою територію російських громадян із туристичними візами, отриманими в естонських консульствах.
- З 1 вересня Фінляндія дозволить громадянам РФ подавати лише 500 запитів на день для отримання візи.
- У Польщі працюють над механізмом, щоб відмовляти громадянам РФ у видачі віз. Рішення стосовно цього питання можливо оприлюднять найближчими тижнями.
- Водночас 19 неурядових правозахисних організацій Грузії у своєму зверненні до влади країни закликали негайно запровадити візовий режим для громадян РФ. Вони зауважили, що контроль за в’їздом до Грузії російських громадян та підприємств є питанням національної безпеки країни.