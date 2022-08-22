Про це повідомило Bloomberg.

Жозеп Боррель зазначив, що багато росіян не хочуть перебувати в Росії, бо “не хочуть жити в такій ситуації”.

“Заборонити в’їзд усім росіянам – не найкраща ідея. Ми маємо бути більш вибірковими”, – сказав Боррель.

На його думку, ЄС не повинен відчиняти свої двері для російських олігархів. Утім стосовно звичайних громадян у нього інша думка.

Боррель сказав, що деякі країни вжили низку заходів щодо заборони на видачу віз. Інші ж держави навпаки не планують підтримувати таку ініціативу. На його думку, краще б країни ЄС спочатку це обговорили на вищому рівні.

Додамо, що поки ЄС не дійшов єдиної думки щодо візової заборони.