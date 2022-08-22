Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель висловився проти візової заборони для росіян. Він вважає заборонити в'їзд росіянам до ЄС поганою ідеєю.

Про це повідомило Bloomberg.

Жозеп Боррель зазначив, що багато росіян не хочуть перебувати в Росії, бо “не хочуть жити в такій ситуації”.

“Заборонити в’їзд усім росіянам – не найкраща ідея. Ми маємо бути більш вибірковими”, – сказав Боррель.

На його думку, ЄС не повинен відчиняти свої двері для російських олігархів. Утім стосовно звичайних громадян у нього інша думка.

Боррель сказав, що деякі країни вжили низку заходів щодо заборони на видачу віз. Інші ж держави навпаки не планують підтримувати таку ініціативу. На його думку, краще б країни ЄС спочатку це обговорили на вищому рівні.

Додамо, що поки ЄС не дійшов єдиної думки щодо візової заборони.