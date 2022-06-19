Про це пише газета The Independent.
Він наголосив, що важливо зараз створити армію, здатну спільну з союзниками перемогти РФ в бою.
За словами Сандерса, російське вторгнення в Україну підкреслює основну мету британської армії – “захистити Велику Британію, готову боротися і перемагати у війнах на суші”.
“Ми — покоління, яке має знову підготувати армію до війни у Європі”, – зазначив він.
Генерал нагадав, що він є першим начальником Генштабу з 1941 року, який прийняв командування армією на тлі війни в Європі за участю континентальної держави.
У 2021 році уряд у Лондоні опублікував плани скорочення регулярної армії, знизивши цільову чисельність з 82 000 до 72 500 осіб до 2025 року, зазначає The Independent. На той момент регулярна армія Великої Британії налічувала близько 76 500 солдатів.
Напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон опублікував статтю в газеті The Sunday Times, в якій заявив, що “грандіозний імперський задум Путіна щодо повного завоювання України зазнав краху”.
- Нагадаємо, Борис Джонсон закликав світ бути готовим до того, що повномасштабна війна Росії проти України буде довготривалою.
- 17 червня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон разом з президентом України Володимиром Зеленським зустрілися у Києві вдруге після початку повномасштабної російської агресії. Лідери держав обговорили деякі питання, наприклад, початок масштабних тренувань для українських військ, які очолить Сполучене Королівство, економічну та гуманітарну підтримку України, а також постачання зброї.
- Раніше він заявив, що зростання вартості життя у Великій Британії не має бути причиною відмови від підтримки України.
- Джонсон закликав до подальшої військової підтримки України. Він наголосив на необхідності надіслати українським військовим наступальне озброєння, таке як реактивні системи залпового вогню, які можуть вражати цілі на більшій відстані.