Новий глава Збройних сил Великої Британії генерал Патрік Сандерс закликав підготувати країну до війни в Європі та створити армію, здатну перемогти РФ на полі бою.

Про це пише газета The Independent.

Він наголосив, що важливо зараз створити армію, здатну спільну з союзниками перемогти РФ в бою.

За словами Сандерса, російське вторгнення в Україну підкреслює основну мету британської армії – “захистити Велику Британію, готову боротися і перемагати у війнах на суші”.

“Ми — покоління, яке має знову підготувати армію до війни у ​​Європі”, – зазначив він.

Генерал нагадав, що він є першим начальником Генштабу з 1941 року, який прийняв командування армією на тлі війни в Європі за участю континентальної держави.

У 2021 році уряд у Лондоні опублікував плани скорочення регулярної армії, знизивши цільову чисельність з 82 000 до 72 500 осіб до 2025 року, зазначає The Independent. На той момент регулярна армія Великої Британії налічувала близько 76 500 солдатів.

Напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон опублікував статтю в газеті The Sunday Times, в якій заявив, що “грандіозний імперський задум Путіна щодо повного завоювання України зазнав краху”.