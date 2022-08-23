Про це повідомляє DW.
“Цього року Путін повернув жахи війни до Європи і нагадав нам, що світ не можна сприймати як належне”, – зазначила голова Єврокомісії. Війна РФ проти України є незаконною та невиправданою, наголосила вона.
Крім того, контрольована російською державою пропаганда спотворює історію і поширює теорії змови, а будь-хто, хто виступає проти цього, підлягає покаранню. І спокою не буде, доки Україна не відстоїть свою позицію, переконана фон дер Ляєн.
“Громадяни України віддають свої життя, щоб захистити цінності, на яких засновано наш Союз”, – наголосила голова Єврокомісії.
Проголошений Європарламентом Європейський день пам’яті жертв сталінізму та нацизму відзначається 23 серпня, починаючи з 2009 року. У 1939 році цього дня підписали Договір про ненапад між Німеччиною й СРСР та Секретний додатковий протокол, який визначив у Європі “кордони сфер інтересів” сторін у разі територіально-політичної перебудови областей, що входять до складу Фінляндії, Латвії, Естонії, Литви та Польщі. Німецько-радянський пакт про ненапад вважається документом, який підготував ґрунт для вторгнення Німеччини до Польщі 1 вересня 1939 року.
- Раніше повідомлялося, що Європейський Союз шукає шляхи використання заморожених активів російських олігархів для фінансування відбудови України після війни. Таку заяву зробила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
- Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн за допомогою відеозв’язку виступила перед депутатами Верховної Ради України. Вона запевнила, що Україна має чітку європейську перспективу, однак шлях до членства в ЄС буде тривалим та вимагатиме напруженої роботи.
- На зустрічі G7 у Німеччині світові лідери висміяли образ президента РФ Володимира Путіна, жартуючи про те, чи варто їм роздягатися аби зробити фото.