З нагоди Європейського дня пам'яті жертв сталінізму і нацизму, що відзначається у вівторок, 23 серпня, відомого також як Загальноєвропейський день пам'яті жертв усіх тоталітарних і авторитарних режимів, голова Комісії Європейського Союзу, німецька політикиня Урсула фон дер Ляєн виступила з критикою на адресу глави російської держави Володимира Путіна.

Про це повідомляє DW.

“Цього року Путін повернув жахи війни до Європи і нагадав нам, що світ не можна сприймати як належне”, – зазначила голова Єврокомісії. Війна РФ проти України є незаконною та невиправданою, наголосила вона.

Крім того, контрольована російською державою пропаганда спотворює історію і поширює теорії змови, а будь-хто, хто виступає проти цього, підлягає покаранню. І спокою не буде, доки Україна не відстоїть свою позицію, переконана фон дер Ляєн.

“Громадяни України віддають свої життя, щоб захистити цінності, на яких засновано наш Союз”, – наголосила голова Єврокомісії.

Проголошений Європарламентом Європейський день пам’яті жертв сталінізму та нацизму відзначається 23 серпня, починаючи з 2009 року. У 1939 році цього дня підписали Договір про ненапад між Німеччиною й СРСР та Секретний додатковий протокол, який визначив у Європі “кордони сфер інтересів” сторін у разі територіально-політичної перебудови областей, що входять до складу Фінляндії, Латвії, Естонії, Литви та Польщі. Німецько-радянський пакт про ненапад вважається документом, який підготував ґрунт для вторгнення Німеччини до Польщі 1 вересня 1939 року.