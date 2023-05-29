28 травня самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко заявив, що потрібно вступати у союз з Білоруссю та РФ, мовляв, "буде ядерна зброя на всіх". Натомість, 29 травня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав "жартом" пропозицію Лукашенка.

Джерело: пресслужба президента Казахстану

Токаєв зауважив, що РФ є природним партнером Казахстану, обидві країни на постійній основі ведуть переговори і в межах Євразійського економічного союзу щодо забезпечення безперешкодної торгівлі.

Він наголосив, що перш за все, в ЄАЕС необхідно займатися питаннями економічної інтеграції. Тоді як потреби в ядерному озброєнні немає, оскільки, за його словами, існують й інші інтеграційні об’єднання, насамперед Євразійський економічний союз.

“Я гідно оцінив його жарт”, – зазначив Токаєв, коментуючи висловлювання Лукашенка, який пообіцяв Казахстану ядерну зброю в обмін на членство в Союзній державі. “Щодо ядерної зброї, то вона нам не потрібна, оскільки ми приєдналися до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та Договору про заборону випробувань ядерної зброї”, — заявив він, додавши, що Казахстан “залишається вірним” своїм зобов’язанням.

25 травня міністри оборони РФ та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території РБ.

Раніше на засіданні ЄАЕС у Москві Токаєв запропонував обговорити питання щодо фактичного поділу союзу на дві частини, зауваживши, що РФ і Білорусь створили єдиний політичний, військовий та економічний простір, тоді як інші країни-члени мають “інший рівень інтеграції”. Глава Казахстану зазначив, що “навіть ядерна зброя у Москви та Мінська одна на двох”.

Своєю чергою, Лукашенко відповів, що країни, які бажають приєднатися до союзної держави РФ та Білорусі, зможуть “також отримати ядерне озброєння”.