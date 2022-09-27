Висловлювання лідера Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріха Мерца на адресу українських переселенців викликало різку критику у ФРН. Політик вибачився, вказавши, що мав на увазі випадки відсутності реєстрації у вимушено переміщених осіб.

Про це повідомляє DW.

Мерц зазначив, що шкодує про використання слів “соціальний туризм”.

“Це був неточний опис проблеми, яку можна спостерігати в окремих випадках”, – написав політик у своєму Twitter у вівторок, 28 вересня.

Він зауважив, що його висловлювання “було спрямоване виключно на відсутність реєстрації біженців”. “Якщо мій вибір слів був сприйнятий як образливий, то я офіційно прошу вибачення”, – додав голова ХДС.

Zu meinen Äußerungen von gestern über die Flüchtlinge aus der Ukraine gibt es viel Kritik. Ich bedaure die Verwendung des Wortes „Sozialtourismus“. Das war eine unzutreffende Beschreibung eines in Einzelfällen zu beobachtenden Problems. (1/3) (FM) — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) September 27, 2022

Раніше того ж дня Фрідріх Мерц в інтерв’ю заявив, що Німеччина наразі “переживає соціальний туризм цих біженців: до Німеччини, назад до України, до Німеччини, назад до України”. Глава опозиційної партії звинуватив уряд ФРН у провокуванні “соціальної напруженості” в країні своєю політикою щодо переселенців та іммігрантів. Як обґрунтування своєї позиції, він, зокрема, згадав про прийняте навесні рішення федерального уряду виключити українських переселенців із системи прохачів притулку та надати їм право на отримання соціальної допомоги. Це призводить до “значних спотворень”, пояснив Мерц.

Слова глави ХДС викликали різке неприйняття у Німеччині. “Набирати популярність рахунком українських жінок та дітей, які втекли від путінських бомб та танків, — це убого”, написала у своєму Twietter міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер.

Її підтримала голова фракції партії “Союз-90″/”зелені” у Бундестазі Брітта Хассельманн. “Бажання зробити собі ім’я шляхом знецінення інших людей — це інструмент, до якого регулярно вдаються праві популісти. Про це знає і Фрідріх Мерц. Схоже, він готовий використати будь-які засоби, щоб підняти свій авторитет”.

Посол України у ФРН Андрій Мельник, який завершує свою роботу, також обурено зреагував на ці висловлювання.

“Звідки взялася ця нісенітниця про нібито “соціальний туризм” українських вимушених переселенців?” – запитав Мельник. Він назвав висловлювання Мерця “дешевим популізмом”, зазначивши, що це право людини – “відвідувати свою батьківщину будь-коли”.

Словосполучення “соціальний туризм” у 2013 році було визнано у Німеччині “антисловом року “. Воно застосовувалося окремо взятими політиками щодо мігрантів зі Східної Європи та інших країн, які приїжджають у благополучніші європейські держави в надії на краще життя. На думку філологині Ніни Яніх, використання в даному контексті поняття “туризм”, що передбачає поїздку заради відпочинку чи розваг, дискредитує осіб, яких до цього кроку змусили бідність та відсутність соціальних перспектив.