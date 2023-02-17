Глава Китаю Сі Цзіньпін планує виступити з промовою про мир 24 лютого у річницю повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Про це повідомляє The Guardian.

Про те, що 24 лютого очікується виступ Сі Цзіньпіна повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Вчора у Римі він зустрівся з головним китайським дипломатом Ван І, який і розповів йому про наміри глави Китаю.

“Ван І сказав мені, що Сі виступить з промовою про мир на річницю вторгнення РФ в Україну 24 лютого”, – заявив Антоніо Таяні.

Зазначимо, що головний представник Пекіна в ЄС Фу Цун поставив під сумнів заклик Заходу допомогти Україні досягти “повної перемоги”. Він також застеріг Євросоюз від підписання інвестиційної угоди з Тайванем.

Зауваживши, що Китай “дуже стурбований можливою ескалацією конфлікту”, він наголосив, що Пекін не вірить, що передача зброї Києву ефективно розв’яже проблему вторгнення РФ.

Він також розкритикував блок за “розмивання” його зобов’язань щодо Тайваню, попередивши “вищих посадових осіб з інституцій ЄС” припинити відвідувати острів.

Провокаційні коментарі Фу щодо України та Тайваню, двох найбільш чутливих геополітичних розбіжностей між Китаєм і Заходом, прозвучали в той момент, коли президент Китаю Сі Цзіньпін планує поїздку до Москви, згідно з повідомленням російського уряду.

Наполягаючи на тому, що російсько-український “конфлікт” був лише “неминучою” темою для розмови, Фу наголосив, що в іншому випадку Пекін має багатогранну “традиційну дружбу” з Москвою.

“Відверто кажучи, ми дуже стурбовані можливою ескалацією цього конфлікту. Ми дуже стурбовані тим, що люди говорять про повну перемогу на полі бою. Ми вважаємо, що правильне місце буде за столом переговорів”, – заявив Фу.