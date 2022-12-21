Глава МАГАТЕ прибуде до Росії 22 грудня для обговорення ситуації на Запорізькій АЕС

Агентство ООН з ядерної безпеки МАГАТЕ підтвердило, що його керівник Рафаель Гроссі прибуде до Москви 22 грудня для обговорення ситуації з ядерної безпеки на Запорізькій АЕС на півдні України.

Про це інформує CNN.

Так, 22 грудня генеральний директор Гроссі перебуватиме в Москві в межах його триваючих консультацій на високому рівні, спрямованих на якнайшвидше узгодження та реалізацію зони ядерної безпеки та безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.

Станція, що знаходиться на окупованій Росією території, неодноразово піддавалась обстрілам, що викликало занепокоєння відносно ймовірної ядерної катастрофи.

Водночас, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, зустріч Гроссі з президентом Росії Володимиром Путіним під час візиту не планується.

У CNN зауважили, що за останні тижні почастішали російські ракетні удари по Запорізькій області. На початку тижня голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух на брифінгу повідомив, що зараз складна енергетична ситуація в області.

Усі шість енергоблоків Запорізької атомної електростанції не працюють. Старух зазначив, що “вони перебувають у режимі частково холодного та частково гарячого відключення”.

Раніше у МАГАТЕ поінформували, що на Запорізькій атомній станції (АЕС) вводять в експлуатацію мобільні дизельні котельні. Вони призначені для критично важливих систем.