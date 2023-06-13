Глава МАГАТЕ відвідав Київ перед поїздкою на ЗАЕС

13 червня глава ООН з питань ядерної безпеки Рафаель Гроссі відвідав Київ, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським перед тим, як здійснити візит на тимчасово окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцію.

Джерело: Reuters

Міжнародне агентство з атомної енергії закликало надати доступ до місця поблизу АЕС, щоб перевірити рівень води після того, як водосховище втратило значну частину води через руйнування Каховської дамби нижче за течією.

Російські війська захопили дамбу гідроелектростанції та атомну станцію на півдні України невдовзі після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Запорізька атомна станція використовує ставок-охолоджувач, щоб уберегти шість реакторів від потенційно катастрофічного перегріву.

В українській атомній енергокомпанії заявили, що рівень водойми стабільний. Станом на ранок вівторка рівень води становив 16,67 метра, що, за словами Енергоатому, “цілком достатньо для забезпечення потреб станції”.

У розмові з журналістами в Києві Гроссі зазначив, що безпосередньої небезпеки немає, але це “серйозна ситуація”.

Візит глави МАГАТЕ увечері 13 червня до найбільшого в Європі об’єкта дасть точнішу оцінку ризику.

Нагадаємо, глава Міжнародної агенції ООН з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, який напередодні заявив, що цього тижня особисто очолить місію агенції на Запорізькій АЕС, повідомив, що також презентує президенту Володимиру Зеленському план допомоги.

Варто зауважити, що Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) видала розпорядження ДП “НАЕК “Енергоатом” вивести у “холодний зупин” енергоблок №5 Запорізької АЕС. Це розпорядження видано через неможливість усунути порушення вимог ядерної та радіаційної безпеки.