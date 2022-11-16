Глава MI5: Російському шпигунству в Європі було завдано «значного стратегічного удару» після початку війни в Україні

Про це інформує CNN.
За словами керівника відомства, за останні роки було відхилено 100 запитів на дипломатичні візи.
МакКаллум заявив у щорічній промові, в якій окреслив загрози Сполученому Королівству, що цього року 600 російських чиновників було вислано з Європи, 400 з яких його агентство визнало шпигунами.
“Ми продовжували інтенсивно працювати над тим, щоб зробити Сполучене Королівство найскладнішим можливим середовищем для російських таємних дій”, – зазначив він. “У випадку Великої Британії, після того, як ми видалили 23 російських шпигунів, які видавали себе за дипломатів, ми відмовили з міркувань національної безпеки понад 100 заявам на дипломатичні візи… серйозним моментом є те, що Сполучене Королівство має бути готове до російської агресії протягом багатьох років”.
У коментарях після виступу МакКаллум назвав висилку “дуже, дуже великою вм’ятиною у заклику росіян про позиціювання по всій Європі”, додавши, що дані про агентів були передані європейським союзникам, тож “росіянам нелегко переслати повідомлення”.
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