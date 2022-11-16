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Глава MI5: Російському шпигунству в Європі було завдано «значного стратегічного удару» після початку війни в Україні

Глава британської контррозвідки (MI5) Кен МакКаллум заявив, що здатності РФ шпигувати в Європі було завдано "найзначнішого стратегічного удару" в новітній історії після скоординованих висилок дипломатів з моменту повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Середа, 16 листопада 2022, 18:49
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Про це інформує CNN.

За словами керівника відомства, за останні роки було відхилено 100 запитів на дипломатичні візи.

МакКаллум заявив у щорічній промові, в якій окреслив загрози Сполученому Королівству, що цього року 600 російських чиновників було вислано з Європи, 400 з яких його агентство визнало шпигунами.

“Ми продовжували інтенсивно працювати над тим, щоб зробити Сполучене Королівство найскладнішим можливим середовищем для російських таємних дій”, – зазначив він. “У випадку Великої Британії, після того, як ми видалили 23 російських шпигунів, які видавали себе за дипломатів, ми відмовили з міркувань національної безпеки понад 100 заявам на дипломатичні візи… серйозним моментом є те, що Сполучене Королівство має бути готове до російської агресії протягом багатьох років”.

У коментарях після виступу МакКаллум назвав висилку “дуже, дуже великою вм’ятиною у заклику росіян про позиціювання по всій Європі”, додавши, що дані про агентів були передані європейським союзникам, тож “росіянам нелегко переслати повідомлення”.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, російським шпигунам з ФСБ не вдалось правильно зрозуміти, як буде діяти Україна у випадку повномасштабного вторгнення. Якщо ж вони все-таки розуміли, яким буде спротив, то вони не змогли або ж не захотіли передати ці оцінки президенту РФ Володимиру Путіну.

У жовтні стало відомо, що у Німеччині виявили активізацію іноземної розвідки. Зокрема на території країни посилилася розвідка з РФ та Китаю.

Теги: MI5, Британська розвідка, дані, МакКаллум, російські шпигуни

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