Глава MI5: Російському шпигунству в Європі завдано «значного стратегічного удару» після початку війни в Україні

Глава британської контррозвідки (MI5) Кен МакКаллум заявив, що здатності РФ шпигувати в Європі завдано "найзначнішого стратегічного удару" в новітній історії після скоординованого вислання дипломатів з моменту повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Про це інформує CNN.

За словами керівника відомства, за останні роки відхилено 100 запитів на дипломатичні візи.

МакКаллум заявив у щорічній промові, в якій окреслив загрози Сполученому Королівству, що цього року 600 російських чиновників було вислано з Європи, 400 з яких його агентство визнало шпигунами.

“Ми продовжували інтенсивно працювати над тим, щоб зробити Сполучене Королівство найскладнішим можливим середовищем для російських таємних дій, – зазначив він. – У випадку Великої Британії, після того, як ми видалили 23 російських шпигунів, які видавали себе за дипломатів, ми відмовили з міркувань національної безпеки понад 100 заявам на дипломатичні візи… Серйозним моментом є те, що Сполучене Королівство має бути готовим до російської агресії протягом багатьох років”.

У коментарях після виступу МакКаллум назвав видворення дипломатів “дуже, дуже великою вм’ятиною у заклику росіян про позиціювання по всій Європі”, додавши, що дані про агентів передано європейським союзникам, тож “росіянам нелегко переслати повідомлення”.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, російським шпигунам з ФСБ не вдалось правильно зрозуміти, як буде діяти Україна у випадку повномасштабного вторгнення. Якщо ж вони все-таки розуміли, яким буде спротив, то вони не змогли або ж не захотіли передати ці оцінки президенту РФ Володимиру Путіну.

У жовтні стало відомо, що у Німеччині виявили активізацію іноземної розвідки. Зокрема на території країни посилилася розвідка з РФ та Китаю.