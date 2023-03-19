Про це інформує Zeit.
Як повідомляється, Бушман очікує, що МКС надішле інформацію про виданий ордер на арешт очільника Кремля до Інтерполу та зв’яжеться з державами, які визнають цей документ, щоб попросити їх про виконання вимоги.
“Німеччина буде зобов’язана заарештувати Путіна, коли він в’їде на німецьку територію, і передати його МКС”, – наголосив він.
Крім того, Бушман зауважив, що виконає вимогу Міжнародного кримінального суду на арешт глави російської держави, якщо “його нога ступить на територію Німеччини”, оскільки країна підпорядковується юрисдикції МКС.
Нагадаємо, що 17 березня МКС видав ордери на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львови-Бєлової за ймовірну схему депортації українських дітей до Росії – практику, яку російський уряд називає порятунком дітей, заперечуючи, що депортація є примусовою.
Також додамо, що головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан вважає, що президент Росії Володимир Путін може постати перед судом за ймовірні злочини, скоєні під час війни Росії в Україні, попри аргументи РФ про те, що на неї не поширюються рішення суду.
Разом з тим президент США Джо Байден заявив, що ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом для президента Росії Володимира Путіна, “є дуже вагомим аргументом”.
- #Букви повідомляли, чого очікувати Україні після видачі МКС ордера на арешт Путіна.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення Міжнародного кримінального суду у Гаазі видати ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна.
- Польща вітає рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо видачі ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна у справі про незаконну депортацію населення та дітей з території України.