Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман пообіцяв накласти арешт на президента Росії Володимира Путіна у разі його візиту до країни.

Про це інформує Zeit.

Як повідомляється, Бушман очікує, що МКС надішле інформацію про виданий ордер на арешт очільника Кремля до Інтерполу та зв’яжеться з державами, які визнають цей документ, щоб попросити їх про виконання вимоги.

“Німеччина буде зобов’язана заарештувати Путіна, коли він в’їде на німецьку територію, і передати його МКС”, – наголосив він.

Крім того, Бушман зауважив, що виконає вимогу Міжнародного кримінального суду на арешт глави російської держави, якщо “його нога ступить на територію Німеччини”, оскільки країна підпорядковується юрисдикції МКС.

Нагадаємо, що 17 березня МКС видав ордери на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львови-Бєлової за ймовірну схему депортації українських дітей до Росії – практику, яку російський уряд називає порятунком дітей, заперечуючи, що депортація є примусовою.

Також додамо, що головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан вважає, що президент Росії Володимир Путін може постати перед судом за ймовірні злочини, скоєні під час війни Росії в Україні, попри аргументи РФ про те, що на неї не поширюються рішення суду.

Разом з тим президент США Джо Байден заявив, що ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом для президента Росії Володимира Путіна, “є дуже вагомим аргументом”.