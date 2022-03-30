Про це повідомляє глава Мінкульту Олександр Ткаченко.

Міністерство зазначає, що російські військові цинічно руйнують культурні пам’ятки. За словами Олександра Ткаченко, РФ прагне знищити Україну фізично та історично, що суперечить політиці ЮНЕСКО. На його думку, Росія не може бути організатором 46-ї сесії та учасником організації, оскільки “своїми руками цинічно зносить все на своєму шляху”.

Міністр називає культуру РФ інструментом, який Кремль використовує у війні проти України. Допомагають просувати завідомо неправдиві факти режисери, актори та музичні виконавці, які перетворилися на рупори російської пропаганди. Зокрема на культурних будівлях вішають фашистський символ російської агресії “Z”, а діячі виступають із ним.

Також профільний Комітет Верховної Ради звернувся до президента Володимира Зеленського. Він запропонував позбавити почесних звань артистів, які підтримали російську агресію. Глава Мінкульту наголошує, що культура є простором для свободи та глибокого осмислення, а не пропаганди самозвеличення та приниження гідності інших.

Окупаційні війська РФ продовжують знищувати театри, церкви, мечеті та інші будівлі історичного значення. Зокрема ті, що належать до всесвітньої спадщини та об’єднують в собі культури й інших народів.

“Херсонес Таврійський, Ханський Палац в Бахчисараї, який взагалі є єдиним у світі зразком кримськотатарської палацової архітектури – вже знаходяться в зоні ризику. Численні театри та будівлі масово знищуються. Так що ж з цього відповідає цінностям та меті ЮНЕСКО? Обирати вам”, – сказав у підсумку Олександр Ткаченко.