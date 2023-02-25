Про це очільниця Міноборони Чехії повідомила у Twitter.
“Під час візиту на полігон, де навчаються українські захисники, я отримала від молодого солдата, чий брат загинув на фронті, прапор, який символізує велику мужність українців”, – розповіла глава Міноборони.
А також додала, що її дуже зворушили слова українського військовослужбовця й вона ледве стримувала сльози.
Яна Чернохова процитувала слова українського захисника: “Шановна міністерко, дозвольте вручити вам прапор 93-ї окремої мотострілецької бригади. У 2014 році мій загиблий брат у складі підрозділу “Кіборги” захищав Донецький аеропорт. Він загинув у серпні 2022 року, захищаючи схід нашої країни”.
Також вона написала, що командир 93-ї бригади, на ім’я Андрій сказав про своїх бійців: “Бетон не витримує, але люди – так”. З червня по грудень він мав честь захищати незалежність України у складі цієї героїчної бригади. Пліч-о-пліч із побратимами захищав Слов’янськ, Бахмут, Соледар.
За словами очільниці Міноборони Чехії, Андрій попросив її прийняти прапор у подарунок як символ незламності українського народу, як подяку за допомогу, яку Чеська Республіка надає Україні у боротьбі з агресором – Російською Федерацією.
- За минулий рік Чеська Республіка постачила Україні сотні одиниць важкої військової техніки, зокрема й 89 танків, і продовжить підтримувати зусилля з надання допомоги Києву, заявив прем’єр-міністр країни Петр Фіала.
- У Чехії вироблятимуть мобільні системи ППО, котрі допоможуть Україні проти дронів-камікадзе. Про виробництво протиповітряної зброї для України оголосив заступник міністра оборони Даніель Блажковец під час зустрічі у форматі “Рамштайн”.