Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова відвідала українських військових, які проходять підготовку на полігоні Лібава. Під час візиту українські захисники подарували їй прапор бойового підрозділу ЗСУ як подяку за велику допомогу, яку Чехія надає Україні.

Про це очільниця Міноборони Чехії повідомила у Twitter.

“Під час візиту на полігон, де навчаються українські захисники, я отримала від молодого солдата, чий брат загинув на фронті, прапор, який символізує велику мужність українців”, – розповіла глава Міноборони.

А також додала, що її дуже зворушили слова українського військовослужбовця й вона ледве стримувала сльози.

Яна Чернохова процитувала слова українського захисника: “Шановна міністерко, дозвольте вручити вам прапор 93-ї окремої мотострілецької бригади. У 2014 році мій загиблий брат у складі підрозділу “Кіборги” захищав Донецький аеропорт. Він загинув у серпні 2022 року, захищаючи схід нашої країни”.

Також вона написала, що командир 93-ї бригади, на ім’я Андрій сказав про своїх бійців: “Бетон не витримує, але люди – так”. З червня по грудень він мав честь захищати незалежність України у складі цієї героїчної бригади. Пліч-о-пліч із побратимами захищав Слов’янськ, Бахмут, Соледар.

За словами очільниці Міноборони Чехії, Андрій попросив її прийняти прапор у подарунок як символ незламності українського народу, як подяку за допомогу, яку Чеська Республіка надає Україні у боротьбі з агресором – Російською Федерацією.