Зображення: twitter/@jana_cernochova

Про це очільниця Міноборони Чехії повідомила у Twitter.

“Під час візиту на полігон, де навчаються українські захисники, я отримала від молодого солдата, чий брат загинув на фронті, прапор, який символізує велику мужність українців”, – розповіла глава Міноборони.

А також додала, що її дуже зворушили слова українського військовослужбовця й вона ледве стримувала сльози.

Яна Чернохова процитувала слова українського захисника: “Шановна міністерко, дозвольте вручити вам прапор 93-ї окремої мотострілецької бригади. У 2014 році мій загиблий брат у складі підрозділу “Кіборги” захищав Донецький аеропорт. Він загинув у серпні 2022 року, захищаючи схід нашої країни”.

Зображення: twitter/@jana_cernochova

Також вона написала, що командир 93-ї бригади, на ім’я Андрій сказав про своїх бійців: “Бетон не витримує, але люди – так”. З червня по грудень він мав честь захищати незалежність України у складі цієї героїчної бригади. Пліч-о-пліч із побратимами захищав Слов’янськ, Бахмут, Соледар.

За словами очільниці Міноборони Чехії, Андрій попросив її прийняти прапор у подарунок як символ незламності українського народу, як подяку за допомогу, яку Чеська Республіка надає Україні у боротьбі з агресором – Російською Федерацією.