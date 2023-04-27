Про це він заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

Журналіст спитав у міністра, чи вважає він, що очікування від майбутнього українського контрнаступу “дещо перегріті” і хто ж більше “підігріває” ці очікування – українське суспільство чи Захід.

На це Резніков відповів ствердно та зазначив, що і українці, і Захід однаково “гріють” сподівання.

“Це точно перегріто, усі хочуть чергової перемоги. Раніше не вірили у перемогу. Раніше хотіли, щоби Україна вижила хоч якось мінімально, щоб хоч якась частина України збереглася. А коли ЗСУ показали успіхи, всі почали вірити у перемогу – після Зміїного, після Київщини, Чернігівщини та Сумщини, після Харківщини, Херсона. Хочуть наступної перемоги. Це нормально, це емоції – очікування на успіх”, – пояснив Резніков.

Водночас на запитання про те, чи можуть такі очікування завдати шкоди, міністр оборони зауважив, що не може змінити ситуації.

“Тому ми погоджуємо з Генштабом і Ганна Маляр потім каже: “Хлопці, не завищуйте власні очікування, щоб потім не було розчарування. Потім засмутитеся. Не все так просто, це війна. І мало того, ми вам точно не скажемо, коли, як і де””, – додав він.