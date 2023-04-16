Глава Міноборони розповів, чому Захід вагається у наданні зброї Україні

Про це повідомив міністр в інтерв’ю La Razon.
За його словами, західні країни давно живуть “за догмою не провокувати Росію”. Він додав, що з цієї ж причини у 2008 році під час Бухарестського саміту НАТО Україна не отримала членство в альянсі.
“Тоді існувала цілком реальна можливість того, що Україна і Грузія стануть новими членами альянсу. Американці були за, як і більшість європейців. Лише канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила проти і переконала інших”, — нагадав Резніков.
Олексій Резніков додав, що страх перед Росією призвів до окупації частини території Грузії, Криму та частини Донецької і Луганської областей. Зокрема він згадав про вибухи у Чехії та Болгарії, а також до отруєння в Солсбері.
“Друга помилка полягала в тому, що там вважали: якщо буде військове зіткнення, то маленька радянська армія протистоятиме набагато більшій і буде розбита. Ну, ми не радянська країна з радянською армією”, — наголосив міністр.
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