Про це міністр написав у Facebook.
За його словами, інформацію з документами представлять народним депутатам на засіданні профільного комітету за участі представників НАБУ, ДБР та СБУ.
На сьогодні Міноборони має контракти із 8 постачальниками на забезпечення послуг харчування. За кожним із них закріплено певну кількість військових частин та норму постачання. Постачальник має гарантувати доставлення продовольства скрізь, де несуть службу підрозділи певної частини.
Оборонне відомство не здійснює закупівлю окремих продуктів, а купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Тобто доставлення певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі. Минулого року добовий раціон коштував 120 грн на добу, але цього року пропонували ціну від 151 до 162 грн. У результаті перемовин послуги на забезпечення харчування одного бійця на добу складають 145,8 грн.
Міністр заявив, що журналісти видання “Дзеркало тижня” поширили “некоректні порівняння” з інфографіки.
Щодо вартості цін на яйця, де було вказано 17 гривень за штуку, він сказав, що сталася “технічна помилка, яку зробив постачальник”. За його словами, яйця є єдиною категорією з каталогу, яка у додатку до угоди обраховується в штуках.
“Постачальник вказав ціну не за штуки, а за вагу яєць, коли переносив дані з однієї таблиці, де все було приведено до одиниці виміру на вагу, в іншу таблицю”, – запевнив він.
Ще він підкреслив, що нині по усіх контрактах завершуються додаткові внутрішні перевірки. Після чого документи будуть зареєстровані у Держказначействі.
“Тобто де-юре оприлюдненого у ЗМІ документа ще не існує. Жодної копійки по ньому не витрачено. Заяви, що Міноборони “вкрало” чи “намагалося вкрасти” мільярди – це повна маячня”, – заявив міністр.
Глава відомства наголосив, що особа, яка поширила один із контрактів і додатків, вчинила службовий злочин. Він заявив, що особу буде обов’язково встановлено, притягнуто до відповідальності й для цього підготовлено відповідні матеріали в СБУ. Зокрема, буде з’ясовано мотиви.
- В українських ЗМІ поширилася інформація, що Міністерство оборони підписало контракт на закупівлю продуктів, де деякі з них коштують дорожче, аніж у супермаркетах. Відомство назвало інформацію введенням в оману та маніпуляцією.
- За інформацією українських ЗМІ, Міністерство оборони підписало контракт на послуги організації харчування військових у 2023 році, відповідно до якого деякі продукти закуповуються дорожче, аніж вони коштують у супермаркетах.