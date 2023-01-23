Глава Міноборони України Олексій Резніков прокоментував поширену інформацію про закупівлю харчових продуктів для ЗСУ нібито за завищеними цінами. Він пояснив, що у 2023 році на забезпечення харчування передбачено десятки мільярдів гривень, і Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів.

Про це міністр написав у Facebook.

За його словами, інформацію з документами представлять народним депутатам на засіданні профільного комітету за участі представників НАБУ, ДБР та СБУ.

На сьогодні Міноборони має контракти із 8 постачальниками на забезпечення послуг харчування. За кожним із них закріплено певну кількість військових частин та норму постачання. Постачальник має гарантувати доставлення продовольства скрізь, де несуть службу підрозділи певної частини.

Оборонне відомство не здійснює закупівлю окремих продуктів, а купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Тобто доставлення певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі. Минулого року добовий раціон коштував 120 грн на добу, але цього року пропонували ціну від 151 до 162 грн. У результаті перемовин послуги на забезпечення харчування одного бійця на добу складають 145,8 грн.

Міністр заявив, що журналісти видання “Дзеркало тижня” поширили “некоректні порівняння” з інфографіки.

“Навіть аналізуючи цифри публікації у “Дзеркалі тижня”, багато хто відзначив, що ціни на значну кількість товарів нижчі, ніж у сусідньому магазині. Незважаючи на усі ризики для бізнесу. Те, що в публікації “Дзеркала тижня” було пораховано як 0,2% вартості контракту – це приготування їжі постачальником у кількох військових частинах, де з різних причин готують зовнішні підрядники. А зовсім не доставка продуктів. Це ще одна груба помилка, яка вводить в оману”, – написав Олексій Резніков.

Щодо вартості цін на яйця, де було вказано 17 гривень за штуку, він сказав, що сталася “технічна помилка, яку зробив постачальник”. За його словами, яйця є єдиною категорією з каталогу, яка у додатку до угоди обраховується в штуках.

“Постачальник вказав ціну не за штуки, а за вагу яєць, коли переносив дані з однієї таблиці, де все було приведено до одиниці виміру на вагу, в іншу таблицю”, – запевнив він.

Ще він підкреслив, що нині по усіх контрактах завершуються додаткові внутрішні перевірки. Після чого документи будуть зареєстровані у Держказначействі.

“Тобто де-юре оприлюдненого у ЗМІ документа ще не існує. Жодної копійки по ньому не витрачено. Заяви, що Міноборони “вкрало” чи “намагалося вкрасти” мільярди – це повна маячня”, – заявив міністр.

Глава відомства наголосив, що особа, яка поширила один із контрактів і додатків, вчинила службовий злочин. Він заявив, що особу буде обов’язково встановлено, притягнуто до відповідальності й для цього підготовлено відповідні матеріали в СБУ. Зокрема, буде з’ясовано мотиви.