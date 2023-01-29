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Глава Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що Україна має отримати західні винищувачі

Голова Мюнхенської конференції з безпеки та багаторічний радник ексканцлерка ФРН Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань Крістоф Гойсген виступає за постачання винищувачів Україні для захисту від агресії Росії.

Неділя, 29 січня 2023, 22:17
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Про це інформує DW.

Гойсген переконаний, що постачання винищувачів є адекватним кроком для кращого захисту України від нападів російської сторони.

За його словами, може мовитися про американські винищувачі четвертого покоління F-16 або про літаки радянського виробництва зі старих запасів НДР.

Згідно з міжнародним правом іноземним силам дозволено постачати Україні зброю, включаючи танки та літаки, додав Гойсген.

18 січня глава Мюнхенської конференції з безпеки в інтерв’ю Reuters назвав правильною пропозицію Європейської ради з міжнародних відносин щодо створення європейського консорціуму для спільних постачань танків Leopard 2 Україні та навчання українських військових управлінню ними.

Того ж дня Крістоф Гойсген закликав Пісторіуса оголосити про згоду Німеччини на постачання Leopard 2 Україні.

У грудні 2022 року він висловив упевненість, що Німеччина має підтримати Україну в її спробах повернути анексований Крим, надаючи всебічну підтримку українцям.

Після тижнів коливань, які викликали засудження серед союзників Німеччини, 25 січня канцлер Олаф Шольц оголосив, що його уряд надасть Україні бойові танки Leopard 2, а також схвалить запити інших країн на реекспорт. На першому етапі постачання Німеччина передасть Україні 14 танків Leopard 2. Крім того, скоро розпочнуться тренування для українських військових.

Всього Німеччина має 328 танків Leopard.

Стало відомо, що наразі тривають дискусії щодо надання Україні сучасних винищувачів, навіть попри побоювання, що це може призвести до ескалації російсько-української війни.

Теги: винищувачі Україні, Глава Мюнхенської конференції з безпеки, Гойсґен, західна підтримка, озброєння України, союзники

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