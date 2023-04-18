Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген закликав Захід докласти більше зусиль для допомоги Україні у протидії російській агресії. Заявивши, що однієї лише заяви про непохитну підтримку недостатньо, а "дії поки що не відповідають словам".

Про це колишній зовнішньополітичний радник Ангели Меркель зазначив у статті для газети Tagesspiegel.

Він попередив, що нинішній рівень поступової та нерішучої військової підтримки призведе лише до патової ситуації на полі бою.

Президент Росії Володимир Путін невірно оцінив усі аспекти війни, коли розпочав вторгнення в Україну минулого року, вважаючи, що його армія сильна, Китай повністю підтримує його, натомість Україна слабка, а Захід розділений”. Він дуже помилявся.

Переходячи у війну на виснаження, сподівання Путіна полягають в тому, що його рішучість сильніша, ніж у його противників. Гойсген закликає знову довести йому, що він помиляється.

Ми маємо зробити все можливе для надання допомоги Україні”, – мовиться у статті. Коаліція держав, які підтримують Україну, “зробила вражаючі кроки, але зараз не час для самозадоволення”.

Зауважимо, група високопоставлених колишніх дипломатів і військових радників високого рівня заявила, що війна в Україні зайде в глухий кут, якщо Захід вагатиметься щодо збільшення рівня озброєння. Колишні дипломати закликали “піти на все” заради військової підтримки України.

Термінове попередження підписала авторитетна група, зокрема колишній постійний секретар Міністерства закордонних справ Великої Британії Саймон Макдональд; Крістоф Гойсген – голова Мюнхенської конференції з безпеки, колишній посол Німеччини в ООН і колишній дипломатичний радник канцлерки Ангели Меркель; Стефан Абріаль — керівник апарату колишнього прем’єр-міністра Франції Жан-П’єра Раффарен; Джим Джонс ексрадник з національної безпеки президента Барака Обами і почесний голова Атлантичної ради; Стефано Стефаніні — старший науковий співробітник Атлантичної ради, старший радник Італійського інституту міжнародних політичних досліджень і колишній дипломатичний радник президента Джорджо Наполітано.