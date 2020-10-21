Про це повідомляє видання ARD.
Відомо, що у Спана спостерігаються характерні симптоми застуди. Його стан лікарі оцінюють як стабільний. Одразу після підтвердження діагнозу міністр попрямував на самоізоляцію.
Всі особи, які протягом останніх декількох днів контактували з главою МОЗ Німеччини, попереджені про його діагноз. Їм рекомендували вдатися до карантину та переконатися, що не мають симптомів COVID-19.
Нагадаємо, що у суботу, 17 жовтня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відправився на самоізоляцію. Таке рішення політик прийняв після того, як у його охоронця підтвердився коронавірус. В пресслужбі президента не розголошують, чи є у нього симптоми COVID-19.
- Раніше головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель повідомив, що йде на самоізоляцію через контакт з людиною, хворою на коронавірус COVID-19. Разом з Боррелем на самоізоляцію пішов ще один дипломат – Янез Ленарчич. Вони контактували з однією й тією ж людиною в Ефіопії.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький тимчасово перейшов на віддалений режим роботи. Політик самоізолювався після тісного контакту із зараженим коронавірусом.