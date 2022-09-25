Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер висловила стурбованість зростаючим числом вимушено переміщених осіб, які намагаються потрапити до країн Європи через "Балканський маршрут" та Середземне море. Вона наголосила, що контроль, запроваджений на кордонах з Австрією, буде продовжено.

Про це повідомляє DW.

На чеському кордоні поліція, за словами міністерки, посилили контроль шляхом проведення вибіркової перевірки документів.

“Ми разом відповідальні за те, щоб зупинити незаконний перетин кордону, щоб ми могли продовжувати допомагати людям, яким терміново потрібна наша підтримка”, – зазначила глава МВС ФРН.

Фезер також вказала на проблеми, які Німеччині необхідно подолати у зв’язку з українськими переселенцями, які прибувають до країни. За її словами, чим довше продовжуватиметься війна, тим складніше буде розмістити і забезпечити всім необхідним таку кількість переміщених осіб.

За даними міністерства внутрішніх справ Німеччини, станом на 17 вересня в країні було офіційно зареєстровано 992 517 осіб, які втекли від війни РФ в Україні. Голова Німецького союзу міст Герд Ландсберг повідомив, що комуни вже сьогодні перебувають у ситуації, що складалася у 2015 та 2016 роках.

Він наголосив, що “багато вказує на те, що взимку до Німеччини прибуде ще дуже багато переселенців”.

“Вже сьогодні є багато комун, які змушені розміщувати людей у ​​спортзалах, оскільки всі інші об’єкти заповнені. Якщо людей буде ще більше, то ми зіштовхнемося з реальним дефіцитом місць розміщення взимку”, – зауважив Ландсберг.

На початку вересня у МВС Німеччини повідомили, що 12 із 16-ти федеральних земель ФРН більше не можуть приймати біженців. Як пояснювали у відомстві, це пов’язано зокрема зі збільшенням кількості осіб, які прибувають до Німеччини “Балканським маршрутом”.

За словами керівника земельної групи Християнсько-соціального союзу в бундестазі Олександра Дорбріндта, він очікує, що глава МВС Німеччини “представить конкретну концепцію швидкого перекриття транзитних маршрутів і наполягатиме на посиленні захисту зовнішніх кордонів з ЄС”.