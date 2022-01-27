Очільник міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський прокоментував рапорт про звільнення командувача Національної гвардії України (НГУ) Миколи Балана. За словами Монастирського, генерал-лейтенант Балан вчинив як "справжній офіцер".

Про це Денис Монастирський написав на своїй сторінці у Facebook.

Глава МВС підкреслив, що підтримає рапорт Миколи Балана та надішле його президенту України Володимиру Зеленському для остаточного прийняття рішення.

“Я також вже вніс подання президенту України про призначення заступника командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя на посаду в.о. командувача Національної гвардії України”, – додав міністр внутрішніх справ.

Монастирський зазначив, що всі підрозділи Нацгвардії України продовжують роботу у штатному режимі.

“За моїм наказом будуть ретельно вивчені умови, в яких несуть службу всі призовники строкової служби Національної гвардії та Державної прикордонної служби”, – підсумував очільник МВС України.