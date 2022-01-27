Про це Денис Монастирський написав на своїй сторінці у Facebook.
Глава МВС підкреслив, що підтримає рапорт Миколи Балана та надішле його президенту України Володимиру Зеленському для остаточного прийняття рішення.
“Я також вже вніс подання президенту України про призначення заступника командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя на посаду в.о. командувача Національної гвардії України”, – додав міністр внутрішніх справ.
Монастирський зазначив, що всі підрозділи Нацгвардії України продовжують роботу у штатному режимі.
“За моїм наказом будуть ретельно вивчені умови, в яких несуть службу всі призовники строкової служби Національної гвардії та Державної прикордонної служби”, – підсумував очільник МВС України.
- Нагадаємо, що командувач Національної гвардії України генерал-лейтенант Микола Балан написав рапорт про відставку після стрілянини у Дніпрі.
- Також президент України Володимир Зеленський прокоментував події у Дніпрі, де в ніч на 27 січня нацгвардієць Артем Рябчук відкрив вогонь по своїх товаришах по службі.