Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг заявив, що Росія залишатиметься важливою частиною Європи. Той, хто вважає по-іншому, додав він – помиляється.

Про це австрійський посадовець розповів в інтерв’ю Reuters.

Шалленберг вважає, що РФ залишатиметься важливою частиною Європейського континенту, і якщо хтось впевнений у протилежному – це хибна думка.

Австрійський міністр також став на захист одного з найбільших банків країни Raiffeisen Bank International, заявивши, що було нерозумно виділяти кредитора для ведення бізнесу в Росії, тоді як багато інших західних фірм робили те саме.

“Думати, що Росії більше не буде, і ми можемо роз’єднатися в усіх сферах, – це омана”, – сказав Шалленберг Reuters, додавши, що хоча Австрія послабить зв’язки, це “не може статися миттєво”.

Згадав Шалленгбер і про Достоєвського з Чайковським, наголошуючи, що вони “залишаються частиною європейської культури, подобається нам це чи ні”.

“Вона (Росія) й надалі залишатиметься нашим найбільшим сусідом. Вона залишатиметься другою за величиною ядерною державою у світі”, – сказав він.

Австрія, яка приєдналась до санкцій Заходу проти Росії, все ще імпортує російський газ, хоча заявляє, що скоротить імпорт газу з РФ у найближчі роки.

Деякі австрійські посадовці, однак, сподіваються на швидке завершення війни та повернення до нормальних відносин з Росією, кажуть джерела, знайомі з цим питанням.

Шалленберг зробив свої коментарі після того, як на початку цього року санкційний орган США розпочав розслідування щодо Raiffeisen (RBIV.VI) щодо його бізнесу, пов’язаного з Росією, посиливши контроль над австрійським кредитором.

Raiffeisen глибоко вкоренився в Росії і є одним із двох іноземних банків у списку 13 системних установ російського центрального банку, що підкреслює його важливість для економіки Росії, яка бореться з широкими санкціями Заходу.

Різку критику з боку інвесторів викликала також російська схема надання канікул з виплати кредиту військам, які воюють в Україні, в якій брав участь Raiffeisen.

Шалленберг сказав, що Австрія повинна застосувати санкції, однак вказав на інші західні банки, які ведуть бізнес у Росії.

“Австрійські компанії повинні дотримуватися австрійських правил, частиною яких є санкції Європейського Союзу. Давайте будемо чесними – 91% західних компаній все ще перебувають у Росії і роблять те, що розумно: чекають, стримують, обмежуються”, – наголосив глава МЗС Австрії.

Зокрема, сказав він, в Росії продовжує працювати американський банк “Bank of America”.

“Цей список показує, “хто є хто” серед західного банківського світу”, – сказав він.

Шалленберг також сказав, що виступає за посилення існуючих європейських санкцій, а не запровадження подальших заходів.

“Це дуже тупа зброя. У нас були масштабні пакети санкцій. Дайте їм час попрацювати”, – сказав Шалленберг.