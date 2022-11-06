Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі закликав створити спеціальний трибунал для переслідування вищого керівництва РФ за ймовірні воєнні злочини, скоєні в Україні.

Про це він зазначив у Twitter.

Ліпавскі зауважив, що “будь-яке політичне керівництво країни має бути притягнуто до відповідальності, коли воно починає війну”.

Глава МЗС зауважив, що Чехія входить до числа країн, які хочуть створити спеціальний кримінальний трибунал для суду над вищим політичним керівництвом РФ за злочини в Україні.

Česko patří k zemím, které chtějí, aby vznikl zvláštní trestní tribunál, který bude soudit nejvyšší ruské politické vedení za zločiny na Ukrajině. Jakékoliv politické vedení země musí nést zodpovědnost za to, když rozpoutá válku. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) November 6, 2022

Він акцентував, що для встановлення міжнародної безпеки “необхідна жорстка позиція”, а правила мають діяти на міжнародному рівні.

“Ми не можемо говорити про мир. Росія розуміє тільки силу. Я не можу уявити собі бути членом уряду, який не підтримує Україну”, – написав Ліпавскі.

Ліпавскі нагадав, що парламент Чехії вже сприймає дії РФ як терористичні акти.

У вересні прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан заявив Раді Безпеки ООН, що є “розумні підстави” вважати, що злочини, які підпадають під юрисдикцію суду, були скоєні в Україні. Гаазький суд займається воєнними злочинами, злочинами проти людяності, геноцидом і злочинами агресії.

Хан зазначив, що пріоритетами розслідування МКС були навмисні напади на цивільні об’єкти та переміщення населення з України, включно з дітьми.

Під час свого звіту в Раді Безпеки Хан відверто розповів про жорстокі жахи, які він бачив на території України.