Про це він зазначив у Twitter.
Ліпавскі зауважив, що “будь-яке політичне керівництво країни має бути притягнуто до відповідальності, коли воно починає війну”.
Глава МЗС зауважив, що Чехія входить до числа країн, які хочуть створити спеціальний кримінальний трибунал для суду над вищим політичним керівництвом РФ за злочини в Україні.
Česko patří k zemím, které chtějí, aby vznikl zvláštní trestní tribunál, který bude soudit nejvyšší ruské politické vedení za zločiny na Ukrajině. Jakékoliv politické vedení země musí nést zodpovědnost za to, když rozpoutá válku.
— Jan Lipavský (@JanLipavsky) November 6, 2022
Він акцентував, що для встановлення міжнародної безпеки “необхідна жорстка позиція”, а правила мають діяти на міжнародному рівні.
“Ми не можемо говорити про мир. Росія розуміє тільки силу. Я не можу уявити собі бути членом уряду, який не підтримує Україну”, – написав Ліпавскі.
Ліпавскі нагадав, що парламент Чехії вже сприймає дії РФ як терористичні акти.
У вересні прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан заявив Раді Безпеки ООН, що є “розумні підстави” вважати, що злочини, які підпадають під юрисдикцію суду, були скоєні в Україні. Гаазький суд займається воєнними злочинами, злочинами проти людяності, геноцидом і злочинами агресії.
Хан зазначив, що пріоритетами розслідування МКС були навмисні напади на цивільні об’єкти та переміщення населення з України, включно з дітьми.
Під час свого звіту в Раді Безпеки Хан відверто розповів про жорстокі жахи, які він бачив на території України.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що нова військова ескалація в Україні, що відбулася після розпорядження президента РФ Володимира Путіна про часткову мобілізацію, має бути покарана новими санкціями.
- Комітет у закордонних справах Палати депутатів парламенту Чехії визнав правлячий режим РФ терористичним, ухваливши відповідну резолюцію.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький різко розкритикував Німеччину за її колишню політику у сфері енергетики. Він закликав розширити санкції проти РФ через бомбардування стратегічної інфраструктури в Україні.